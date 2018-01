Vuoden turkulaiseksikin valittu hyväntekeväisyyshevonen havittelee nyt perheenlisäystä – Kiss My Turku keräsi rahaa lastensairaalalle

Mistä on kyse? Hyväntekeväisyyshevonen Kiss My Turku keräsi kolmen vuoden ajan rahaa Turun lastensairaalalle

Hevonen lopetti hyväntekeväisyysuransa vuodenvaihteessa

Nyt Kiss My Turku on palannut Uuteenkaupunkiin kasvattajansa ja omistajansa luokse

Turun lastensairaalalle rahaa kerännyt hevonen Kiss My Turku on lopettanut uransa hyväntekeväisyysravurina. Kiss My Turku juoksi viimeisen kilpailunsa hyväntekeväisyyshevosena joulukuun alussa.

Tamman juokseman hyväntekeväisyyspotin suuruus pidetään vielä salaisuutena, sillä se halutaan paljastaa vasta, kun shekki luovutetaan Turun lastensairaalalle.

Potti jäi kuitenkin hieman odotettua pienemmäksi. Kiss My Turusta oli tarkoitus myydä 300 kappaletta 300 euron hintaisia osuuksia, joilla oli määrä kattaa hevosen hoito- ja valmennuskulut. Osuuksia saatiin kuitenkin myytyä vain 128. Siksi osa hevosen juoksemista palkintorahoista jouduttiin käyttämään ylläpitokuluihin.

Visit Turun myynti- ja markkinointipäällikkö Satu Hirvenoja on kaikesta huolimatta oikein tyytyväinen hyväntekeväisyysprojektin onnistumiseen.

– Kun aloitimme projektin, moni muukin havahtui siihen, että Turkuun on tulossa lastensairaala. Olisin toki toivonut, että kaikki osuudet olisivat menneet, mutta muuten jäi tosi hyvä fiilis. Saimme vietyä asiaa hyvin eteenpäin, Hirvenoja sanoo.

Kymmenen voiton Kisu

Uusikaupunkilaisen Hannu Nivolan kasvattaman Kiss My Turun eli Kisun hyväntekeväisyysura alkoi vuonna 2015, kun hevonen oli kolmevuotias.

Paula Koskinen / Yle

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Kiss My Turun kimppaomistuksen ja hyväntekeväisyysuran piti jatkua vain vuoden 2016 loppuun asti. Hyväntekeväisyyshommaa päätettiin kuitenkin jatkaa, sillä se tuntui järkevältä.

Kiss My Turku oli koko hyväntekeväisyysaikansa Harri Koivusen valmennuksessa Turun Metsämäessä. Hyväntekeväisyysuransa aikana tamma juoksi yhteensä 49 kilpailua ja voitti niistä kymmenen. Palkintorahoja Kiss My Turku juoksi runsaat 20 000 euroa.

Viime vuonna Kiss My Turun kilpailemista varjosti sairastaminen, ja tamma oli sivussa kilparadoilta muutaman kuukauden.

Jatkoa varsan muodossa?

Kiss My Turku on saanut Turun seudulla paljon huomiota. Hevonen muun muassa valittiin Vuoden turkulaiseksi 2016. Nyt Kiss My Turku on muuttanut jälleen takaisin omistajansa ja kasvattajansa Hannu Nivolan luokse. Tamman päätehtävä on tulevaisuudessa siitoksessa.

Satu Hirvenoja ei pidä mahdottomana myöskään uutta hyväntekeväisyyshevosta. Hänen salainen haaveensa on, että Kiss My Turun varsasta voisi tulla seuraaja emänsä hyväntekeväisyysuralle.

– Olisi kiva näitä jatkossakin tehdä. Tämä on kivaa yhdessä tekemistä, kun on mahdollisuus tienata, ehkä vielä enemmänkin kuin nyt. Se on tietysti Hannu Nivolasta kiinni. Hän antoi tähänkin projektiin suurimman panoksen, Hirvenoja sanoo.