Suomessa asuvat iranilaiset vaativat maan johtajien lähtöä ja uskonnon erottamista politiikasta

Iskulauseet kaikuivat torstaina kolmella kielellä keskellä Helsinkiä. Kolmen sepän aukiolle oli kokoontunut viitisenkymmentä Suomessa asuvaa iranilaista, joilla on erilaiset taustat, mutta yhteinen tahto: Iranin presidentin Hassan Rouhanin ja maan uskonnollisen johtajan Ali Khamenein on erottava.

Mielenosoituksen taustalla ovat Iranissa useita päiviä jatkuneet levottomuudet, joissa on kuollut ihmisiä. Iranilaisia on ajanut kadulle demokratian puute, työttömyys ja köyhyys, joista maan nykyistä hallintoa syytetään. Myös hallinnon puolustajat ovat lähteneet liikekannalle Iranissa.

Mieltään osoittaneiden iranilaisten taustat ovat erilaiset, mutta he seisovat yhteisenä rintamana tavoitteensa takana: vallan Iranissa on vaihduttava. Mårten Lampén / Yle

Helsingin mielenosoittajat haluavat osoittaa tukeaan maanmiehilleen ja -naisilleen, jotka kapinoivat Iranin uskonnollista johtoa vastaan. Helsinkiläinen Shahroz Saeidi sanoo, että neljäkymmentä vuotta islamilaista valtionjohtoa saa riittää.

– Me emme halua enää uskonnollista hallintoa. Iranissa on tässä suhteessa eräänlainen renessanssiaika meneillään. Ihmiset saavat itse päättää, miten haluavat uskoa, mutta hallinto on erikseen.

Helsinkiläinen Shahroz Saeidi haluaa Iraniin maalliset johtajat uskonnollisten sijaan. Mårten Lampén / Yle

Saeidi uskoo, että iranilaiset ovat niin kyllästyneitä johtajiinsa, että kansa tulee nousemaan ja maan vapaus on enää parin vuoden päässä.

Sekä Saeidi että kauniaislainen Zahra Houshangi kutsuvat Iranin hallintoa rikolliseksi diktatuuriksi.

– He ovat varastaneet paljon rahaa iranilaisilta, ja köyhyys on lisääntynyt paljon. Se järkyttää iranilaisia. Mihin ne rahat ovat kadonneet? Ei asian pitäisi näin olla, koska Iran on oikeastaan rikas maa, Zahra Houshangi puuskahtaa.

Kauniaislainen Zahra Houshangi puuskahtaa, että Iranin johtajat ovat varastaneet kansansa rahat. Mårten Lampén / Yle

Hän ihmettelee myös sitä, että monilla nuorilla on hyvinkin korkea koulutus, mutta silti töitä vain ei löydy.

– Varsinkin naisilla on vaikeaa saada töitä.

"Suomalaisten kiinnostus ei kovin suurta"

Espoolainen Arijän Pirveisi on syntynyt ja kasvanut Suomessa. Hän kuitenkin seuraa mahdollisuuksien mukaan Iranin tilannetta.

– Haluamme saada suomalaiset sekä Suomen ja muut Euroopan valtiot mukaan asiaamme.

Espoolainen Arijän Pirveisi toivoo, että suomalaisetkin kiinnostuisivat Iranin tilanteesta. Mårten Lampén / Yle

Pirveisi ei kuitenkaan usko, että suomalaisten kiinnostus Iranin asioita kohtaan olisi ainakaan vielä kovin suurta.

– Lähi-idässä ja muuallakin maailmassa on niin paljon kriisejä. Mutta pyrimme tällä tavalla nostamaan sitä kiinnostusta.

Vaikka Pirveisi itse ei olekaan varttunut Iranissa, hänellä on tiiviit suhteet maahan.

– Monet sukulaiseni ja ystäväni ovat osoittaneet mieltään ja olen todella huolissani heistä. Todennäköisesti vangittujen ihmisten joukossa on myös heitä.

Espoolainen Ali Tajik on asunut aiemmin ruotsinkielisellä läntisellä Uudellamaalla, minkä vuoksi hän puhuu sujuvaa ruotsia. Ehkä yllättäenkin hän ei ole lainkaan huolissaan maanmiehistään levottomuuksien keskellä.

Ali Tajik Espoosta sanoo, että kansalla ei ole mitään hävittävää. Mårten Lampén / Yle

– Kansa on valmis maksamaan hinnan vapaudesta. He ovat rohkeita. Heillä ei ole mitään hävittävää. He haluavat vain demokratiaa.

"Viestien lähettämistä Iraniin on rajoitettu"

Yle kysyi Iranin ajankohtaisen tilanteen synnyttämiä ajatuksia myös Turussa. Reilut neljä vuotta Turussa parturina työskennellyt kurdi Solyiman Ibrahimpoor seuraa huolestuneena tilannetta Iranissa.

– Iranin hallitus kaikin tavoin yrittää tukahduttaa kansan, ja varsinkin kurdiväestön, jotta tämä ei lähtisi kansannousuun. Aktiiviset kurdit ovat erittäin suuressa vaarassa, kuten itsekin olen, koska olen ollut poliittisesti aktiivinen täällä Suomessa.

– Myös poliittisesti aktiivisten henkilöiden perheet ja sukulaiset ovat erittäin suuressa vaarassa, he voivat joutua vangituiksi ja kidutetuiksi.

Turkulainen Solyiman Ibrahimpoor sanoo, että yhteydenpito Iraniin on vaikeutunut olennaisesti. Kalle Mäkelä / Yle

Poliittisena vankina ollut Solyiman Ibrahimpoor joutui Iranista paetessaan jättämään perheensä maahan, eikä ole saanut heihin yhteyttä kolmeen päivään. Sardashtin kaupunkiin jäivät 9-vuotias poika, kaksi siskoa ja kaksi veljeä, sekä isä ja äiti.

– Ennen pystyi helposti nettipuhelulla keskustelemaan heidän kanssaan, mutta tällä hetkellä pystyy lähettämään vain viestiä, ja sekin on rajoitettu. Se voi onnistua esimerkiksi yhden tunnin aikana päivässä. Netin käyttöä on niin paljon rajoitettu, ja se on niin hidasta, kertoo Solyiman Ibrahimpoor, joka on yrittänyt saada perheeseensä yhteyttä Facebookin kautta.

Iranin hallitus on rajoittanut esimerkiksi suositun sosiaalisen median palvelu Telegramin ja kuvapalvelu Instagramin käyttöä.

– Iranin valtio yrittää kaikin tavoin tällä hetkellä estää median ja netin käyttöä. He eivät halua maailman olevan tietoinen, millaisessa tilanteessa Iranin kansa elää, kuinka heidän ilmaisuaan tukahdutetaan.

Mielenosoittajat kantoivat Iranin vanhaa lippua, jota nykyhallinto ei hyväksy. Mårten Lampén / Yle

Iranin mielenosoitusten on kerrottu leimahtaneen huonosta taloudellisesta tilanteesta ja elintarvikkeiden hintojen noususta. Ibrahimpoorin mukaan tämä on ollut vain viimeinen niitti, ja hän uskoo todellisen kansannousun olevan edessä.

– Tämä kansannousu johtuu enimmäkseen siitä, että ihmisiä on tukahdutettu, heillä ei ole minkäänlaista sananvapautta. Aina kun joku on yrittänyt ilmaista itseään, hänet on pidätetty ja häntä on kidutettu. Tai hirtetty.

Hintojen nousu on tavallaan ollut syy, että ihmiset eivät vain enää jaksa sietää tilannetta. Solyiman Ibrahimpoorin mukaan sen sijaan, että Iranin valtio olisi käyttänyt rahaa kansansa hyväksi, se on käyttänyt rahat terrorismin tukemiseen Syyriassa, Irakissa ja Afganistanissa.

