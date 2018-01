Lumisia katuja, jäätyneitä suihkulähteitä ja uima-altaita – katso video Yhdysvaltain lumikaaoksesta

Epätavallisen ankara talvisää koettelee Yhdysvaltain itäosia. Ainakin 17 ihmistä on kuollut kylmyyden takia ja tuhansia lentoja on jouduttu perumaan.

Kovat tuulet, pakkaset ja rankka lumisade piinasivat torstaina osavaltioita aina Kanadaan rajoittuvasta Mainesta alas Pohjois-Carolinaan saakka.

Talvimyrskyn taustalla on nopea ja raju ilmanpaineen lasku, jota kutsutaan pommisykloniksi. Niitä syntyy vuosittain kymmenittäin, mutta yleensä meren yllä.

Meteorologian laitos ennusti tuulen nopeuden nousevan paikoin 31 metriin sekunnissa. ja koilisiin osavaltioihin on tiedossa 30 senttiä lunta. Valtion virastoja ja kouluja on suljettu.

Floridassa satoi pitkästä aikaa lunta

Aiemmin talvimyrsky toi kovia lumisateita maan kaakkoisosiin, muun muassa Floridaan.

Floridan pääkaupungissa Tallahasseessa nähtiin keskiviikkona ensimmäinen lumisade vuoden 1989 jälkeen. Pensacolassa asuva Alex Vieira löysi takapihaltaan tiistaina uima-altaan jäätyneenä.

Sää on muutoinkin ollut poikkeuksellisen kylmää, muun muassa eteläisessä Alabaman osavaltiossa oli pakkasta 13 astetta

Floridaan, Georgiaan, Virginiaan ja Pohjois-Carolinaan on julistettu myräkän takia hätätila. Jo kolmisen tuhatta lentoa on peruttu, muun muassa New Yorkin JFK keskeytti lentoliikenteen joksikin aikaa huonon näkyvyyden takia.

Lähteet: Reuters