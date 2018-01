Lentokoneen kapteeni kuoli onnettomuudessa Kittilän lentokentällä – Koneen ovi iskeytyi päin

Lentokoneen kapteeni kuoli onnettomuudessa Kittilän lentokentällä torstaina iltapäivällä.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on aloittanut alustavan tutkinnan tapauksesta, jossa noin 50-vuotias ulkomaalainen mies kuoli liikesuihkukoneen oven käsittelyn yhteydessä.

Pientä 20-paikkaista lentokonetta oltiin valmistelemassa lähtöön iltapäivällä kello 16 aikaan, kun koneen kapteeni oli ollut menossa koneeseen. Koneen ulko-ovi oli osunut kapteeniin siten, että hän menehtyi tapahtumapaikalla elvytysyrityksistä huolimatta, poliisi kertoo.

Surmansa saanut on ulkomaalainen noin 50-vuotias mies ja kone on poliisin mukaan ulkomaalaisen lentoyhtiön omistuksessa. Lentokone on rekisteröity Itävaltaan. Kone on mallia Gulfstream G 150, joita käytetään yleensä yksityislentoihin.

Tapahtumahetkellä koneessa ei ollut matkustajia. Poliisi ei epäile tässä vaiheessa rikosta. Poliisi ja onnettomuustutkintakeskus jatkavat asian selvittämistä. Onnettomuustutkintakeskuksen on määrä aloittaa paikkatutkinta tänä iltana, Otkes tviittasi (siirryt toiseen palveluun) ennen iltakahdeksaa.