Kainuussa odotettavissa sähkökatkoja jopa 10 000 talouteen – "Näyttää siltä, että tilanne on menossa pahempaan suuntaan"

Tykkylumi aiheuttaa Kainuussa lisää ongelmia. Pelastuslaitos on pyytänyt puolustusvoimilta apua tilanteesta selviämiseen.

Sähkökatkot ovat viikon mittaan piinanneet useita kotitalouksia Kainuussa ja yön aikana alkanut lumisade on pahentanut tilannetta. Perjantai-aamuna alueella oli 1 200 kotitaloutta vailla sähköä, kertoo Kainuun pelastusjohtaja Antti Parviainen.

– Tilanteen kehittymiseen on varauduttu siten, että maksimissaan 10 000 taloutta voi tämän viikonlopun aikana olla ilman sähköä. Lumisade on yltymässä ja näyttää siltä, että tilanne on menossa koko ajan pahempaan suuntaan, Parviainen sanoo.

Ongelmat johtuvat runsaasta tykkylumesta, joka taivuttaa puita sähkölinjojen päälle. Ennusteen mukaan Kainuuseen olisi perjantaina luvassa lumisadetta aina iltayhdeksään asti.

Kainuun pelastuslaitos pyysi eilen puolustusvoimilta apua tilanteesta selviämiseen. Puolustusvoimilta on tarvittu erityisesti kuljetuskalustoa, jolla voidaan päästä kriittisille linjoille varmistamaan hätäpuheluiden läpimeneminen ja viranomaisradioverkon toiminta.

– Apu on paikalla ja he ovat majoittuneet Kainuun pelastuslaitoksen asemille Hyrynsalmelle ja Suomussalmelle. Yöllä on kartoitettu kriittiset pisteet ja nyt aamulla lähdetään tekemään töitä levännein silmin, pelastusjohtaja Parviainen kertoo.

Pisimpään sähkökatkoista kärsineet kainuulaiset ovat olleet ilman sähköjä jo viisi vuorokautta.

Vaikeimmat alueet ovat olleet Suomussalmi ja Hyrynsalmi. Hyrynsalmella on myös varauduttu hätämajoittamaan ihmisiä.

