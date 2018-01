Alma ei päässyt viiden parhaan joukkoon BBC:n lupaavimpien artistien listalla – ykköseksi norjalainen Sigrid

Alma on jäänyt viiden parhaan joukon ulkopuolelle BBC:n merkittävässä artistilistauksessa. Marraskuussa julkaistun Sound of 2018 -listan viisi lupaavinta esiteltiin BBC:llä tällä viikolla.

Raati valitsi listan ykköseksi norjalaisen poptähden Sigridin.

Alma on ensimmäinen Sound of -listattu suomalainen. Listalle poimitaan eri puolilta maailmaa artisteja, joiden menestykseen ja läpimurtoon raati uskoo.

Sigrid on kunniakkaassa seurassa, sillä aiempia Sound of -voittajia ovat olleet muun muassa Sam Smith, Adele, Ellie Goulding, HAIM, Years & Years sekä Florence + the Machine.

Ykkössijasta päätti 173-jäseninen raati, joka koostuu musiikin ammattilaisista ja vaikuttajista. Tuomaristossa ovat mukana muun muassa Stormzy ja Ellie Goulding.

Alma murtautui Saksan ja Britannian musiikkimarkkinoille vuonna 2017. Hän pääsi muun muassa BBC 1 -kanavan soitetuimpien kappaleiden listalle.