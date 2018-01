Helsinki jää Tukholman ja Oslon jalkoihin – Tuore selvitys listaa: Lisää asuntoja, ruuhkamaksut ja matkailuvaltti pimeydestä

Helsingin kasvu on jopa vaatimatonta muihin pohjolan metropoleihin verrattuna.

Helsinki on brändisivustonsa (siirryt toiseen palveluun) mukaan "Yksi Euroopan nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä kaupungeista, jossa kaupunkikuva kansainvälistyy ja uusia kaupunginosia rakennetaan aivan kantakaupunkiin."

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n laatiman selvityksen mukaan Helsingin seudun kasvu on kuitenkin vaatimatonta esimerkiksi länsinaapureiden metropolialueisiin Osloon ja Tukholmaan verrattuna. Selvitys pitää suurimpana syynä tähän liian vähäiseksi jäänyttä asuntotuotantoa.

Poimimme selvityksestä viisi pääkohtaa Helsingin seudun kilpailukyvyn parantamiseen.

1. Kansainvälisyys: englannista virallinen asiointikieli

Helsingin seudun menestyminen vaatii ennen kaikkea vahvaa kansainvälistymistä. Ulkomaisia osaajia voisi houkutella alueelle esimerkiksi siten, että englanti olisi kolmas, virallinen asiointikieli suomen ja ruotsin rinnalla.

Espoo on ottanut tällä saralla jo ensimmäiset askeleet.

Alueen yritysten olisi hyvä sitoutua kansainvälistymiseen ja ulkomaisten tekijöiden työllistämiseen.

Yliopistojen rahoitukseen tarvitaan vakautta sekä edellytyksiä ulkomaisen henkilökunnan ja opiskelijoiden houkuttelemiseen.

2. Ruuhkamaksut käyttöön, pyöräily turvallisemmaksi

Kasvavan ja tiivistyvän kaupungin sisäinen liikenne ei voi perustua tilaa vieviin kulkumuotoihin, kuten yksityisautoiluun. Ruuhkamaksut kannattaisi ottaa käyttöön. Näin olisi mahdollista rajoittaa keskustan ruuhkautumista ja toisaalta sujuvoittaa "pakollista" autoilua kantakaupungissa.

Polkupyörä on selvityksen mukaan kaikkein vaivattomin kulkupeli tiiviissä kaupunkiympäristössä. Tiina Jutila / Yle

Ruuhkamaksujärjestelmä on tällä hetkellä käytössä sekä Oslossa (siirryt toiseen palveluun) että Tukholmassa. Molemmissa kaupungeissa maksuja on vastustettu etukäteen, mutta järjestelmien kannatus on kasvanut nopeasti niiden käyttöönoton jälkeen.

Helsingin pyöräilymahdollisuudet ovat heikkotasoiset, hajanaiset ja turvattomat. Pyöräilijät pitäisikin erottaa nykyistä selkeämmin autoilijoista ja jalankulkijoista.

3. Pitkästä ja pimeästä talvesta matkailuvaltti?

Helsingin matkailu on hyvässä nosteessa ja matkailijamäärät ovat kasvaneet viime vuoden aikana entistä nopeammin. Lisäpanoksia matkailun kehittämiseen silti tarvitaan.

Yksi Helsingin kenties omaleimaisimmista piirteistä Manner-Euroopan kaupunkeihin verrattuna on pitkä ja pimeä talvi. Näin ollen kaupunki voisi profiloitua nykyistä selkeämmin talvikaupungiksi, jossa järjestettäisiin myös kansainvälisesti kiinnostava talvitapahtumien kokonaisuus.

Helsingissä on parhaillaan käynnissä Lux-valotaidetapahtuma. Simon Hager / Yle

Joulu- ja talvitorikulttuuria olisi puolestaan kehittämisen varaa entistä eurooppalaisempaan suuntaan.

4. Yhteydet muihin Etelä-Suomen kaupunkeihin kuntoon

Etelä-Suomen kaupunkien välisiä kulkuyhteyksiä täytyy nopeuttaa ja parantaa. Yksi konkreettinen toimenpide voisi olla kolmannen raiteen rakentaminen pääradalle, ja kaiken Helsinkiin ja sieltä pois kulkevan kaukojunaliikenteen kulku lentokentän kautta.

Suurin este pääradan kehittämiselle lienee sen hinta. Kolmas raide Riihimäen ja Lempäälän väliselle rataosuudelle maksaisi Liikenneviraston tämän hetkisen arvion mukaan 600 miljoonaa euroa.

Suuretkin investoinnit maksavat itsensä varsin nopeasti takaisin.

5. Hauska, terveellinen ja tyylikäs Helsinki

Helsinki mielletään yleisesti terveelliseksi, turvalliseksi ja vihreäksi kaupungiksi, mutta sen vetovoiman kasvattaminen entisestään vaatii vielä jotain omaleimaisempaa.

Esimerkiksi kaupunkikulttuurin pitäisi antaa versoa varsin vapaasti. Tyylikkäässä, viihtyisässä ja vireässä kaupungissa liikenne ei dominoi katutilaa liikaa, vaan se on entistä enemmän kansalaisten käytössä. Liikenteen hillitseminen vähentää myös ilmansaasteita.

Kaikkien Helsingin seudun kuntien täytyisi edistää paitsi omia, myös kansalaisten ja yritysten tekoja nykyistä eläväisemmän ja ennen kaikkea hauskemman elinympäristön eteen.

Flow Festivalin yleisö punoi itselleen kukkaseppeleitä viime kesänä. Berislav Jurišić / Yle

Juttu perustuu Kaupunkien mestarien liigaan -selvitykseen, jonka on laatinut Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI yhteistyössä Hypoteekkiyhdistyksen, SAK:n, PAM:n, Rakennusteollisuus ry:n, Sitran ja Rakennustietosäätiön kanssa.

Juttua varten on haastateltu lisäksi Liikenneviraston liikennejärjestelmäasiantuntija Erika Heliniä.

