Sähkökaaos maksaa jo nyt miljoonia, eikä loppua näy – Kainuussa toivotaan lämmintä säätä: "Peukalot pystyyn"

Kainuussa on edelleen yli tuhat taloutta ilman sähköä. Suurhäiriö on jatkunut jo useita päiviä, ja sen päättyminen on pitkälti sään varassa.

Mistä on kyse? Kainuun sähkökatkot tuovat sähköyhtiö Loisteelle miljoonien kustannukset.

Kokonaissummaa ei voi vielä arvioida, sillä toinen suurhäiriö on yhä käynnissä.

Ensimmäisen suurhäiriön hintalappu on reilut 1,5 miljoonaa euroa.

Perjantaina Kainuun maastossa työskentelee satakunta Loisteen työntekijää.

Sähköyhtiö Loiste varautuu miljoonakorvauksiin liittyen Kainuun sähkökatkoksiin. Kokonaissummaa ei vielä pystytä arvioimaan, sillä toinen suurempi sähkökatko haittaa edelleen kainuulaisten elämää.

Loiste Sähköverkon toimitusjohtaja Heikki Juntunen pystyy kuitenkin arvioimaan paljonko ensimmäinen, viime vuoden puolella ollut, suurhäiriö tulee maksamaan yhtiölle.

– 29. päivä alkanut ja uudenvuoden päivänä päättynyt, neljä päivää kestänyt häiriö maksaa meille reilut 1,5 miljoonaa euroa. Summa sisältää viankorjaukset ja asiakkaille maksettavat korvaukset.

Sähkömarkkinalain mukaan keskeytyksen vuoksi sähkönkäyttäjälle maksetaan yli 12 tunnin katkoista vakiokorvaus (siirryt toiseen palveluun) (Energiateollisuus). Lyhyemmissä sähkökatkoissa sähkönkäyttäjälle voidaan maksaa hinnanalennus.

Juntunen toteaa, että parhaillaan käynnissä oleva tiistaina alkanut häiriö ei ole kärjistynyt vielä yhtä pahaksi kuin ensimmäinen.

– Hintalappu on tällä hetkellä pienempi, mutta ei kukaan pysty arvioimaan tässä vaiheessa, kuinka paljon kustannuksia syntyy. Kaikki riippuu säätilanteen kehittymisestä. Jos tämä häiriö päättyy ensi viikolla, hyvin karkeasti arvioiden kokonaissumma nousee 3 miljoonaan.

Sähkökatkot johtuvat tykkylumesta, joka on muun muassa taivuttanut puita sähkölinjojen päälle.

Pieni toivonpilkahdus

Torstain ja perjantain välisenä yönä maastossa oli työskentelemässä 30–40 Loisteen työntekijää. Pienimmillään ilman sähköä olevien asiakkaiden määrä laski alle 200 asiakkaaseen puolen yön tietämillä.

– Torstaina illalla alkanut lumisade on tuonut muutaman sentin lunta Kainuuseen, joten vikojen määrä on noussut. Nyt kaikkiaan sähköttömiä talouksia on 1 300. Vikoja on varsinkin Kuhmon eteläosassa ja Sotkamossa, kertoo Loisteen verkostoautomaatiopäällikkö Vilho Hartikainen.

Perjantaina aamulla maastoon lähetettiin satakunta miestä.

– Päivä jatkuu siten, että korjaamme vikoja ja menemme myös pienjännitevikojen kimppuun. Siellähän on myös sellaisia asiakkaita, jotka eivät näy keskeytyskartallamme. Heitä bongataan asiakasilmoitusten ja muiden väylien kautta, Hartikainen mainitsee.

Lisäksi torstai-iltana Puolustusvoimilta saatiin avuksi kuusi telakuorma-autoa kuljettajineen Suomussalmelle ja Hyrynsalmelle.

Sähkökatkot johtuvat tykkylumesta, jota on kasaantunut muun muassa sähköjohtojen päälle. Loiste Sähköverkko Oy

Vilho Hartikainen uskoo, että vikojen määrä kasvaa päivän mittaan. Sääennusteen mukaan lunta on luvattu lisää Kainuuseen niin perjantaina kuin lauantaina. Mutta pieni toivonpilkahduskin löytyy sääennusteesta.

– Nyt näyttäisi, että Hyrynsalmella lämpötila nousisi plussan puolelle. Peukalot pystyyn, että se tiputtaisi tykkylunta puista.

Viikonlopuksi on varauduttu jopa 10 000 sähköttömään asiakkaaseen. Hartikainen toteaa, että luku voi myös pysähtyä 3 000–7 000 asiakkaaseen.

Loisteen keskeytyskartan löydät täältä (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää:

Kaunis tykkylumi pimentää koteja ja muuttaa arjen – lähetä kuva ja kerro kokemuksesi

Selviäisitkö 72 tuntia ilman sähköjä? Kouluttaja: Ihmiset luulevat myrskytuhoja olevan vain maalla

Tukes varoittaa tykkylumen aiheuttamista vaaroista: voit saada sähköiskun jääkaapista ja kahvinkeittimestä