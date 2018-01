Kittilän onnettomuuskoneen ovi paiskautui voimalla – "Irtotavaraa on lennähtänyt yli kymmenen metrin päähän koneesta"

Kone on mallia Gulfstream G 150.

Kittilän lentokentällä torstaina tapahtuneen yhden ihmisen kuolemaan johtaneen onnettomuuden tutkinta jatkuu nyt teknisellä tutkinnalla sekä kuulemisilla. Koneen kapteeni kuoli, kun hän oli menossa sisään 20-paikkaiseen lentokoneeseen ja jostain syystä koneen ulko-ovi iskeytyi häneen.

Kone oli tekemässä lähtövalmisteluita onnettomuuden tapahtuessa iltapäivällä kello 16 aikaan. Lentokapteeni ja lentoperämies tekivät ulkoista lähtötarkastusta ja olivat menossa koneeseen sisään kun koneen ovi avautui.

– Oven äkillisen avautumisen voimakkuutta kuvastaa se, että irto-osia on lentänyt yli kymmenen mertin päähän koneesta, sanoo Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Sakari Lauriala.

Onnettomuuden tapahtuessa paikalla olivat ainakin lentokapteeni, lentoperämies ja lentoemäntä.

Lauriala kuvailee ulko-ovea ylhäältä alaspäin avautuvaksi. Siinä on pienet rappuset koneeseen nousemista varten.

Ulkomainen kone ja miehistö

Surmansa saanut on Ilta-Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) saksalainen noin 50-vuotias mies. Lentokone on rekisteröity Itävaltaan. Kone on mallia Gulfstream G 150, joita käytetään yleensä yksityislentoihin.

Tapahtumahetkellä koneessa ei ollut matkustajia. Poliisi ei epäile tässä vaiheessa rikosta.

Kittilän turmakone Onnettomuustutkintakeskus

Lapin Kansan mukaan (siirryt toiseen palveluun) lentokone oli tullut Kittilään Moskovasta ja oli jatkamassa Jekaterinburgiin.

Onnettomuustutkinnassa osallisiksi luetaan ainakin paikalla olleet, lentoyhtiö sekä koneen valmistaja.

– Teemme ilmoituksen Itävaltaan, jonne kone on rekisteröity. Teemme ilmoituksen myös Yhdysvaltoihin, koska kone siellä valmistettu, sanoo Lauriala.

Laurialan mukaan onnettomuus on hyvin poikkeuksellinen.