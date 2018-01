Nämä seitsemän teatteriensi-iltaa eivät jätä kylmäksi – tarjolla Suosaloa, sotaa ja yksi Finlandia-voittaja

Mieluiten ei – Milja Sarkola pureutuu vastarintaan

Ohjaaja ja näytelmäkirjailija Milja Sarkola on aiemmin tehnyt teatteria homoseksuaalisesta halusta, perheestä ja vallasta, rohkeita tulkintoja, jotka saavat odottamaan paljon myös I would Prefer Not To -esitykseltä. Teksti ei tällä kertaa ole Sarkolan kirjoittama, vaan perustuu amerikkalaisen Herman Melvillen tarinaan nimeltä Bartleby. Se kertoo 1800-luvun kirjurista, joka eräänä päivänä ei enää tottele esimiehensä käskyjä. Sarkolan ohjaus pureutuu passiiviseen vastarintaan ja kysyy, kuka Bartleby on: kapinallinen vai edesvastuuton ihminen. Melville tunnetaan paremmin Moby Dick -romaanistaan.

I Would Prefer Not To. Ensi-ilta Svenska teaternissa Helsingissä 26.1.2018.