Pietarin Krasnyi Borin jätealtaiden kunnostus varmistumassa

Fortum Riihimäki eli entinen Ekokem on pääsemässä mukaan Pietarin Krasnyi Borin suurten jätealtaiden puhdistusurakoihin. Pohjoismaisen ympäristörahoituslaitoksen NEFCO:n mukaan hanke on globaalisestikin poikkeuksellisen merkittävä.

Krasnyi Borin altaisiin Pietarin lähelle on varastoitu erilaisia ympäristölle haitallisia aineita 1970-luvulta lähtien. Altaat ovat niin täysiä, että niitä ovat uhanneet vuodot Neva-jokeen sateiden aikana, kun altaat täyttyvät vedestä reunoja myöten. Altaiden reunoja on kuitenkin nostettu ja vahvistettu, eikä niistä tällä hetkellä ole välitöntä uhkaa Neva-joelle.

Keväällä selviää, miten Pietarin miljoonakaupungin vedenottoa uhkaavat altaat kunnostetaan ja tehdään vaarattomiksi. Pohjoismaisen ympäristörahoituslaitoksen NEFCO:n varatoimitusjohtaja Kari Hamunen on itsekin vieraillut Pietarin Krasnyi Borin alueella. Ensi vaiheessa tarkoitus on saada kaksi suurehkoa allasta turvatuksi.

Tältä alueella näytti 11. joulukuuta 2017. Vivi Asikainen / NEFCO

– Toivottavasti päästään jo tammikuun lopulla ottamaan näytteitä sieltä ja analysoimaan, mitä altaissa on. Huhtikuun loppuun mennessä suunnitellaan sitten, mitä nestemäisille jätteille kannattaa tehdä, kertoo Kari Hamunen.

Presidentti Sauli Niinistö ja presidentti Vladimir Putinkin ovat usein puhuneet tapaamisissaan altaiden ympäristöuhasta. Kuitenkin vasta vuoden 2017 lopulla venäläisten paikallisviranomaisten, suomalaisten ympäristöasiantuntijoiden ja NEFCO:n kesken asiassa on edetty siten, että vuoden 2018 lopulla kunnostuksen rahoituspaketti olisi koossa. Kiireisimmät työt saadaan liikkeelle alkuvuodesta 2019.

Vesi- ja ympäristömyrkkynäytteet Riihimäelle tutkittaviksi

Fortumin eli aiemman Ekokemin laboratoriot ovat tunnettuja tarkasta työstään. Yhtiöllä on seurattu Krasnyi Borin tilannetta Venäjällä jo vuosia. Riihimäeltä on myös ilmaistu halu olla mukana selvittämässä ympäristöongelmaa ja hakemassa sille ratkaisua. Nyt ainakin laboratoriotyötä on avautumassa.

Riihimäen silloisen Ekokemin eli nykyisen Fortumin laboratorioiden laatu tuli esille kansainvälisesti jo muutama vuosi sitten, kun Syyrian kemiallisten aseiden hävittämisessä syntyneiden lietteiden hävittäminen vaarattomaksi ratkesi kansainvälisessä kilpailutuksessa Riihimäelle.

Nytkin Krasnyi Borin varsinaisten altaiden ainesten turvalliseksi saattaminen tullaan kilpailuttamaan kansainvälisesti. Siihen odotetaan Fortum Riihimäkeä eli Fortum Waste Solutionsia.

– Fortum Riihimäellä on sopivat laboratoriot ja testilaitokset, joten heidän roolinsa on aivan ratkaiseva asiassa. Lisäksi käytännön töihin ollaan kokoamassa kansainvälistä rahoituspakettia. Fortum pääsee tietysti osaamisensa kautta kansainvälisen hankkeen kilpailuttamiskierrokseen ja voi olla siinäkin vahvoilla, kertoo NEFCO:n varatoimitusjohtaja.

Tarkoitus koota konteista puhdistamo Krasnyi Borin alueelle

Suurissa altaissa on niin paljon aineita, että niiden rahtaus joko rekoilla tai laivoilla tulisi varsin kalliiksi. Krasnyi Borin altaiden neutralisointi ja tyhjennys tehdäänkin tämänhetkisen näkemyksen mukaan paikan päällä Venäjällä.

Tarkoitus on koota altaiden tuntumaan konteista moduulirakenteinen puhdistuslaitos ja samalla aikanaan eristää altaiden maaperä siten, että aineet jäävät peitettyinä paikalle eivätkä pääse liikkumaan sieltä minnekään.

Tällainen ratkaisu on todettu jo toimivaksi Viron Sillamäessä, missä on kunnostutettu, peitetty ja tehty näin vaarattomaksi lievästi radioaktiivisia jätteitä meren tuntumassa. Krasnyi Borin osalta on silti pohdinnassa mahdollisuus, että aineet hävitettäisiin Riihimäellä, jos paikalle Venäjällä ei saada riittävän tehokasta laitteistoa.

Kolmen-neljän vuoden urakka alkamassa

Krasnyi Borin alue on kooltaan kaikkiaan noin 65 hehtaaria. Eniten Pietarin vedenottoa uhkaavat vettä täynnä olevat kaksi allasta, jotka ovat tilavuudeltaan 750 000 kuutiometriä.

Altaat ovat varsin syviä, syvimmältä kohdaltaan peräti 18-metrisiä, ja niitä suojaavia valleja on korotettu ylivuotojen estämiseksi. Altaiden valuminen Neva-jokeen olisi Pietarin kaupungin vedensaannille kohtalokasta. Myös Pietarin puhtaan veden ottamo sijaitsee altaiden tuntumassa.

Yle Uutisgrafiikka

Kiireisimmän hankkeen rahoitusta varten kootaan noin 10 miljoonan euron kansainvälistä rahoituspakettia. Hanke on kansainvälisestikin merkittävä, ja esimerkki nykyisestä ympäristöosaamisesta, kertoo Pohjoismaisen ympäristörahoituslaitoksen varatoimitusjohtaja Kari Hamunen.

– Tällaista ei ole maailmallakaan monta tehty. Yllätyksiä voi syntyä, jos löytyy sellaisia aineita, joita ei osata odottaa. Lisäksi on riski, että tällaisina sateisina vuosina moneen kertaan korotetut altaat saattavat sortua.

NEFCO:n eli Pohjoismaisen ympäristörahoituslaitoksen arvion mukaan altaiden kunnostus ja neutralisointi ovat kolmen-neljän vuoden mittainen työ siitä lähtien, kun se saadaan liikkeelle alkuvuodesta 2019.