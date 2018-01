Tarvitsenko televisioon nettiyhteyden? – Tässä vinkit uuden television ostajalle

Mistä on kyse? Televisiotekniikka on viime vuosina ottanut isoja kehitysharppauksia.

Suomessa siirrytään kokonaan teräväpiirtoaikaan vasta vuonna 2020.

Televisioiden tekniikka on monissa malleissa jo paljon teräpiirtoa edellä.

Nettiyhteyden avulla toimivat sovellukset tarjoavat paljon sisältöä televisioihin.

Kun lähdet ostamaan uutta televisiota, tee itsellesi selväksi, millaiseen käyttöön sen hankit.

Minkä kokoinen televisio?

Televisioita myyvät osaavat neuvoa oikeankokoisen television hankinnassa. Esimerkiksi kahdessa isossa elektroniikkaketjussa myydyimmät mallit ovat 49–55-tuumaisia. Jos katseluetäisyys on yli kolme metriä, 55-tuumainen on jo hyvä koko.

Tarvitsenko televisioon nettiyhteyden?

Televisiot toimivat ilman nettiyhteyttä, mutta sillä saa televisioista kaiken hyödyn irti. Monissa televisioissa on hyvät valikoimat sovelluksia, joiden kautta voit katsella ohjelmia. Esimerkiksi Yle Areena, Ruutu, Katsomo, Netflix, HBO, Youtube ovat helposti saatavilla käyttöön. Suurin osa palveluista on lisämaksullisia. Nämä palvelut vaativat nettiyhteyden.

Myös nettiyhteyden nopeudella on väliä. Esimerkiksi 4k-ohjelmia varten nettiyhteyden nopeuden on oltava vähintään 25 Mb/s. Teräväpiirto, eli HD kuvanlaatuun riittää 10-20 Mb/s siirtonopeus.

Mikä on HD, 4k ja UHD?

HD tarkoittaa kuvan olevan teräväpiirtolaatua. Ruudulla on 1920x1080 kuvapistettä, eli pikseliä. 4k-tekniikka tarkoittaa kuvanlaadun olevan 4 kertaa tarkempaa kuin teräväpiirtolaadun.

UHD, eli Ultra HD on lähes sama kuin 4k. UHD:ssä kuvaruudun vaakatason pikseliä vain hieman pienempi.

Viime vuosina yleistyneet toimintakamerat sekä kännykkäkamerat kuvaavat yleensä jo 4k-laatuista kuvaa. Niiden kuvien ja videoiden katselusta saa 4k-televisiolla suurimman hyödyn.

Mitä tarkoittaa OLED ja QLED?

OLED ja QLED tarkoittavat tekniikkaa, jonka väritarkkuuden ansiosta esimerkiksi mustan eri sävyt ovat hyvin tarkkoja. Tämä tekniikka tuo television hintaan myös helposti tuhat euroa lisää.

Mistä näen 4k-laatuisia ohjelmia?

Suomessa siirrytään kokonaan teräväpiirtoaikaan vasta maaliskuussa 2020, joten 4k-laatuun on vielä pitkä aika. Tällä hetkellä 4k-laatua voi katsoa esimerkiksi Netflixin ja Youtuben kautta.

Mikä on liiketoisto?

Television liiketoiston on oltava hyvä, jos katsot ohjelmia, missä on nopeaa liikettä, kuten urheilua. Huomioi tämä myös, jos käytät televisiota pelaamiseen.

Liiketoisto on perinteisesti kerrottu hertseinä, esimerkiksi 50 Hz tai 100 Hz. Uusissa televisioissa valmistajilla on kuitenkin oma liiketoistoindeksi. Indeksi on vertailukelpoinen saman valmistajan televisioissa, muttei vertailukelpoinen eri valmistajien välillä. Joissakin malleissa liiketoisto ilmoitetaan sekä hertseillä että indeksillä.

Artikkelissa käytetyt asiantuntijat: myyntipäällikkö Ville Nevalainen Power, tv-tuoteryhmän vastaava Roope Siitonen Gigantti Lappeenranta.