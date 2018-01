Jääräpäiset vanhukset eivät suostu jättämään sähköttömiä kotejaan Kainuussa – Auttajat huolissaan: "Riittääkö nyt ruoka?"

Mistä on kyse? Hyrynsalmella kymmenkunta SPR:n vapaaehtoista auttavat sähkökatkoksista kärsiviä kuntalaisia.

Vapaaehtoiset kävivät tänään perjantaina muun muassa sadassa kodissa tarkastamassa tilanteen.

Hyrynsalmi on yksi niistä Kainuun kunnista, jotka ovat erityisesti kärsineet pitkästä sähkökatkosta.

Hyrynsalmi

Hyrynsalmi on yksi niistä Kainuun kunnista, johon sähkökaaos on iskenyt voimakkaimmin. Sähkökatkoja on ollut jo useamman päivän ajan, ja viikonloppuna tilanteen odotetaan vielä pahentuvan lumisateiden vuoksi.

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat paiskineet töitä olan takaa auttaakseen paikallisia. Tänään perjantaina he lähtivät aamupäivästä kiertämään kuntalaisten, erityisesti vanhusten, kodeissa.

– Mielenkiintoinen päivä tulossa. En osaa etukäteen sanoa, että mitä sitä löytyy. Viimeksi on muistaakseni kierretty 31. päivä aamulla. Ja näitä sähkökatkoja on ollut tässä välillä pitkähköjäkin, niin saattaa olla, että jossakin on jo ongelmia, kertoo Suomen Punaisen Ristin kotimaan avun yhdyshenkilö Pentti Remes.

– Hyvinkin paljon se huolettaa, että miten siellä selvitään ja riittääkö nyt ruoka? Vesi on varmaan semmoinen suurin haaste ollut tässä, että miten ihmisille saadaan vettä. Ja samaten tietenkin maatilat ovat veden suhteen yhtä hankalassa jamassa, Remes jatkaa.

Minusta vanhuksilla on vähän sellainen suhtautuminen, että "kyllä täällä selvitään". Pentti Remes

Vapaaehtoisten on tarkoitus kiertää noin sadassa kodissa. Pelastuslaitos on toimittanut muutamia vanhuksia vuodeosastolle, koska sähköt ovat olleet päiväkausia poissa. Mutta osa vanhuksista olisi mieluummin ollut kotonaan.

– Minusta vanhuksilla on vähän sellainen suhtautuminen, että "kyllä täällä selvitään". Ihan viimeiseen asti pitää selvitä. Näyttäisi olevan melkoinen kynnys avun pyytämiselle. Toivon kyllä, että nyt ihan oikeasti pyydettäisiin sitä apua, jos tulee hätä, Remes kertoo.

Vapaaehtoiset ovat suostutelleet yksinasuvia, huonokuntoisia vanhuksia lähtemään terveysasemalle, vaikkei akuuttia hätää ole ollutkaan. Vastaan on tullut kymmenkunta tilannetta, missä kainuulaiset "sitkeät jäärät" eivät ole suostuneet lähtemään mihinkään.

Kotien kiertämisen lisäksi kymmenkunta SPR:n vapaaehtoista ovat joutuneet myös esimerkiksi raivaustöihin.

– Yhtä vanhusta oltiin kotiuttamassa terveysasemalta, mutta hups heikkaa, koivu oli kaatunut pihatielle. Sinne ei päästy ennen kuin raivasimme tien ja loimme lumet. Lumi aiheuttaa puiden kaatumisia ja sivutiet ovat aika tukossa. Vakiovarusteet auton perässä ovat moottorisaha, kirves ja vesuri, Remes kertoo.

Sähköyhtiö Loisteen keskeytyskartan mukaan (siirryt toiseen palveluun) tällä hetkellä Kainuussa on yli 2 300 taloutta ilman sähköjä. Perjantaina eniten niitä on ollut Kuhmossa. Sähkökatkot johtuvat tykkylumesta, jota on muun muassa kertynyt sähkölinjojen päälle.

Kajaanilainen vapaaehtoinen: tilanne uskomaton

Yksi SPR:n vapaaehtoisista on kajaanilainen Anni Kainulainen, jolla on tuttavia Hyrynsalmella.

– Netistä tilannetta seuranneena ajattelin, että täällä ei varmaan ole tarpeeksi ihmisiä auttamaan, jos tämä tilanne pahenee. Kyselin myös tuttaviltani, onko apuja ollut saatavilla tarpeeksi ja he vastasivat, että ei ole.

Kainulaisen mielestä tilanne tuntuu aika uskomattomalta. Hän pohtii muun muassa sitä, miten vanhukset pärjäävät ja mitä päivät tuovat tullessaan.

– Tällaista tilannetta ei luultavasti ole ollut moniin kymmeniin vuosiin. Kyllähän tässä keskustassa pärjätään kun on maakaapelointi, mutta miten sitten tuolla syrjäkylillä, että mikä on heidän kohtalonsa?

Kajaanilaiselta Anni Kainulaiselta sähköt eivät ole olleet poikki. Hän toimii Hyrynsalmella SPR:n vapaaehtoisena. Niko Mannonen / Yle

Kainulainen uskoo, että on osannut varautua henkisesti asioihin, joita voi tulla vastaan.

– Olen sen verran paljon käynyt syrjäkylillä, että tiedän millainen lumimäärä on odotettavissa ja uskon tietäväni muutenkin, mitä siellä voi tulla vastaan. Luultavasti paljon lumityötä, ja työtä muutenkin näiden ihmisten kanssa.

SPR:n vapaaehtoisen joukkoon kaivattaisiin vielä lisää tekijöitä, etenkin miehiä. Vapaaehtoiseksi pääsee menemällä paikalle ja ilmoittautumalla mukaan.

Patjoja ja vedenjakelua

SPR:n Pentti Remes odottaa tulevaa viikonloppua pelko puserossa. Sääennuste on luvannut lisää lunta Kainuuseen, mikä tarkoittaa todennäköisesti lisää sähköttömiä talouksia.

Jo nyt Hyrynsalmella on varauduttu sähkökatkoista johtuviin ongelmiin muun muassa järjestämällä hätämajoitusta.

– Tällä hetkellä ei ole nähtävissä, että kukaan tarvitsisi hätämajoitusta, mutta varaudumme siihen, kertoo Hyrynsalmen kunnan varajohtaja Pekka Oikarinen.

Hyrynsalmen kunnantalolle on varattu patjoja hätämajoitusta varten. Niko Mannonen / Yle

Hätämajoitustilanteessa käytössä ovat Ukko-Hallan matkailualueen majoitustilat, joita pelastusviranomainen ottaa tarvittaessa käyttöön. Toissijaisesti käytössä ovat Hyrynsalmen kunnan vuokrataloyhtiöiden tilat Hyrynsalmen kunnan keskustassa. Myös kunnantalolla on patjoja valmiina.

– Jos tämä tilanne eskaloituu pidemmälle ja hätämajoitusta tarvitaan enemmän, niin myös järjestötasolla on nostettu valmius. Saamme ihmisiä majoitettua sitten, jos joudutaan kyläkuntia totaalisesti majoittamaan jonnekin, kertoo SPR:n Pentti Remes.

Hyrynsalmen kunta tiedotti tänään perjantaina (siirryt toiseen palveluun), mistä esimerkiksi voi käydä hakemassa vettä. Varautumisesta ovat tiedottaneet myös lähes kaikki muutkin Kainuun kunnista. Pääset jokaisen kunnan tiedotteeseen klikkaamalla kunnan nimeä: Suomussalmi (siirryt toiseen palveluun), Ristijärvi (siirryt toiseen palveluun), Kajaani (siirryt toiseen palveluun), Kuhmo (siirryt toiseen palveluun), Paltamo (siirryt toiseen palveluun) ja Puolanka (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus antoi tiedotteen (siirryt toiseen palveluun), joka koskee koko maakuntaa.

