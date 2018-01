Kadonneen MH370 turmakoneen etsinnät käynnistyvät uudelleen

Yhdysvaltalainen yritys on saanut Malesialta luvan jatkaa Malaysia Airlinesin kadonneen lentokoneen etsintää. Malesia, Australia ja Kiina lopettivat koneen etsinnän vuosi sitten tammikuussa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Ocean Infinity -yhtiö jatkaa etsintää tulospalkkiolla. Mikäli konetta ei löydy, yhtiölle ei makseta mitään.

Lento MH370 katosi matkalla Kuala Lumpurista Pekingiin maaliskuussa 2014. Kaikki Boeing 777 -lentokoneessa olleet 239 matkustajaa ja miehistön jäsentä kuolivat, kun koneen oletetaan syöksyneen mereen kaukana Länsi-Australian rannikolla.

Lentokoneen kappaleita on sittemmin huuhtautunut rantaan Afrikan itärannikolla. Onnettomuuden syy on edelleen epäselvä. Tutkijat uskovat, että joku on todennäköisesti tahallaan kytkenyt pois päältä lentokoneen transponderin ennen sen katoamista.

Lähteet: Reuters