Ranuan eläinpuistossa kävijäennätys – Jääkarhunpentu Sisu houkutti puistoon yli 157 000 kävijää

Viime vuosi oli Ranuan eläinpuiston kaikkien aikojen suosituin vuosi, puistossa vieraili 157 007 kävijää. Edellisvuonna lipun osti 106 434. Eniten ihmisiä kiinnostavat jääkarhut.

– Jääkarhut ovat ehdottomasti se suosituin eläinlaji. Jääkarhu on arktinen eläin ja ihmisistä on erikoista nähdä näitä uhanalaisia eläimiä, kertoo Ranuan eläinpuiston tomitusjohtaja Tommi Hinno.

Edellinen ennätysvuosi oli 2012, jolloin eläinpuistossa syntyi jääkarhunpentu Ranzo. Tuolloin lippuja myytiin 151 353.

Talvimatkailu yhä suositumpaa

Talvimatkailu on yhä suositumpaa ja kansainvälisten asiakkaiden määrät ovat kasvaneet. Muun muassa singaporelaisten, israelilaisten, kiinalaisten, malesialaisten sekä taiwanilaisten kävijöiden määrä on kasvanut.

Ranuan eläinpuisto on harvinainen eläinpuisto, koska sillä on niin vahva talvisesonki. Yleensä eläintarhoissa on eniten kävijöitä kesällä.

Viime kesänä Ranuan jääkarhut kokivat ikimuistoisen elämyksen, kun Rukan hiihtokeskus lahjoitti jääkarhuille useamman rekkalastillisen lunta. Jääkarhut saivat lahjan myötä laajan näkyvyyden maailmalla.