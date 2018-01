Maatilallisten hätä yltyy sähkökaaoksessa: Lehmiä lypsetään käsin ja yöunet vähissä

Maatalousyrittäjien jaksaminen on vaaka-laudalla yli viikko sitten alkaneiden sähkökatkosten vuoksi. Monella tilalla vedensaanti on kriittisin ongelma. Kaikilla maatiloilla ei ole varavoimalähdettä.

Tilan isäntä Esa Kemppainen toteaa, että hermot alkavat olla kovilla.

Sähkökatkoksia on ollut tilalla noin viikon ajan päivittäin. Välillä katkos on kestänyt puolitoista päivää, toisinaan muutamia tunteja.

Hyrynsalmi

Yöunet ovat vähissä monilla kainuulaisilla maatiloilla. Sähkökatkokset aiheuttavat eläintiloilla isoja ongelmia, sillä sähkön puuttuminen vaikuttaa käytännössä lähes kaikkeen: eläinten hoitamiseen, valaistukseen, ruokintaan ja veden saantiin. Kuluneen viikon aikana joillakin maitotiloilla on jopa jouduttu lypsämään lehmät käsin, sillä varavirtaa ei ole ollut.

Sähkökatkokset ovat kiusanneet etenkin Hyrynsalmen ja Suomussalmen asukkaita. Hyrynsalmelaisen Kemppaalan tilan isäntä Esa Kemppaisen jaksaminen alkaa olla äärirajoilla pitkittyneen tilanteen vuoksi. Kypärävaarassa sijaitsevan sukutilan pihattonavetassa on noin 30 lehmää ja saman verran nuorkarjaa. Lehmät pitää lypsää joka päivä kaksi kertaa. Jos lypsyt viivästyvät, eläimet saattavat sairastua.

Sähkökatkoksia on ollut tilalla noin viikon ajan päivittäin. Välillä katkos on kestänyt puolitoista päivää, toisinaan muutamia tunteja. Sähkön katoaminen on aiheuttanut vaarallisiakin tilanteita

– Navetassa oli lypsy käynnissä ja yhtäkkiä sähkö sammui ja lypsimet tippuivat utareista irti. Sitten oltiin sokkona ennen kuin saimme taskulamput käsiin. Eläimet olivat vähän hölmistyneitä ja säikkyjä. Vaaratilanteitakin siis saattaa tulla, kun ollaan eläinten seassa ja yhtäkkiä katkeaa sähkö, Kemppainen kertoo.

Kemppaalan tilalla toimii myös maatilamatkailuyritys, jossa on parhaillaan majoittujia. Sähkön varassa on myös kylän yhteinen vedenpumppaamo, josta Kemppainen huolehtii yhdessä naapurin kanssa.

– Yllättäviä tilanteita tulee kokoajan eteen. Vesi loppuu tunnissa koko kylältä, jos ei ole sähköjä.

Aggregaatti on ollut Kemppaalan tilan pelastus. Laite toimii hyvin, kunhan sitä pyörittävässä traktorissa on polttoainetta. Julia Sieppi / Yle

Sotkamolainen maitotilallinen, ProAgria Kainuun hallituksen puheenjohtaja Anssi Sirviö kertoo, että vesi muodostuu monella tilalla isoimmaksi ongelmaksi. Aggregaatteja ei riitä joka paikkaan ja pelkästään Sotkamossa tarvittaisiin kymmeniä varavirtakoneita pitämään vesijohtoverkoston vedensaanti yllä.

Monilla suurilla tiloilla kuitenkin on oma aggregaatti ja niin on Kemppaalankin tilalla. Traktorin perään kytketty laite antaa sähköä niin kauan kuin ajoneuvossa riittää polttoainetta.

Kyläreserviä täytyy saada käyttöön ja sissitoimintaa on aktivoitava. Esa Kemppainen

Aggregaatti on ollut käytössä lähes päivittäin. Sähkökatkon aikana se turvaa yhden rakennuksen sähköt kerrallaan, mutta pitkäaikainen ratkaisu se ei ole. Kemppaisen aggregaatti toimii tällä hetkellä hyvin, mutta sitä täytyy vahtia tauotta. Kun sähköt toimivat, vettä kannetaan sisälle juomavedeksi ja vessojen huuhteluun.

– Selviytyminen riippuu siitä, miten kauan aggregaatti pysyy kunnossa. Sekin on kuluva kampe. Myös traktorin toimintavarmuus ja polttoaineen saatavuus ovat ratkaisevia, Kemppainen toteaa.

– Niin kauan kituutetaan päivästä toiseen kuin on pakko, hän lisää.

"Alkaa rassata hermoja"

Kainuun sähkökaaos alkoi 29. joulukuuta. Tuolloin suurhäiriö kesti uudenvuodenpäivään saakka, pahimmillaan yli 6 000 taloutta oli ilman sähköjä.

Viime tiistaina alkoi toinen suurhäiriö, joka on päällä edelleen. Tällä hetkellä Loisteen keskeytyskartan mukaan (siirryt toiseen palveluun) Kainuussa on yli 2 900 taloutta ilman sähköjä.

Maatalousyrittäjien on pakko olla kokoajan varpaillaan.

– Koko ajan pitää suunnitella ja miettiä varasuunnitelmaa. Tässä ollaan viikko jo eletty poikkeustilannetta. Se alkaa rassata hermoja ja käydä fyysisesti vaikeaksi, kun ei yöuniakaan tahdo saada, tilan isäntä Esa Kemppainen toteaa.

Lumi on saartanut kainuulaiset kodit ja maatilat. Julia Sieppi / Yle

Kemppainen toimii myös Hyrynsalmen kunnanhallituksen sekä Hyrynsalmen Yrittäjien puheenjohtajana. Hän tietää, että muutkin yrittäjät ovat kovilla. Esimerkiksi puualan yrityksissä toimitusten viivästyminen tulee kalliiksi.

Kaikissa yrityksissäkään ei ole varavirtalaitteita, eikä esimerkiksi maatilakäyttöön verrattava laite riitä kaikkeen.

– Olen saanut pk-yrittäjiltä viestiä, että tilanne on vaikea. Joka kylällä on yrittämistä etenkin puun ympärillä, esimerkiksi sahoja. Tuotanto seisoo, koska heillä ei välttämättä ole varavirtalaitteita. Siitä tulee rahallisia menetyksiä kun tuotanto seisoo, Kemppainen kertoo.

Kainuun pelastuslaitoksen vaaratiedote on yhä voimassa, ja hätänumeroon soittaessa voi esiintyä häiriöitä. Pelastusviranomaiset ovat neuvoneet sähkökatkoalueella asuvia keräämään vettä ämpäreihin ja muihin astioihin, varaamaan pattereita ja huolehtimaan naapureista.

Kempaalan tilalla on 30 lypsylehmää, nuorkarjaa ja kolme hevosta. Julia Sieppi / Yle

Hyrynsalmella on varauduttu hätämajoituksiin ja viranomaiset sekä vapaaehtoiset ovat perjantaina kiertäneet etenkin vanhusten kodeissa tarkistamassa, että kaikki on hyvin. Myös yhteisöllisessä Kypärävaaran kylässä naapuriapu on toiminut.

– Etenkin lypsykarja- ja kotieläintiloilla autamme toinen toisiamme kykyjemme mukaan. Kaveria ei pidä jättää tässäkään tilanteessa, Kemppainen sanoo.

Suomen Punaisen Ristin kotimaan avun yhdyshenkilö Pentti Remes kertoo myös, että Hyrynsalmella on muutenkin naapuriapu voimissaan.

Kyläreservi käyttöön?

Sähkönjakeluyhtiö Loisteella on meneillään kaikkien aikojen operaatio sähkölinjojen korjaamisessa. Myös Puolustusvoimilta apuun on saatu kuusi telakuorma-autoa kuljettajineen. Eilen torstaina päivällä Kainuun pelastuslaitos otti kokonaistilanteesta johtovastuun.

Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan tykkylumitilanteeseen ei todennäköisesti tule helpotusta viikonlopun aikana, koska sää ei ole lauhtumassa.

Lukuisat kainuulaiset ovat tarjonneet Loisteelle apuaan, mutta sitä ei voida ottaa turvallisuuden vuoksi vastaan. Lumisessa maastossa moottorikelkkailu, lumikuorman alla kaatuvat puut ja rikkonaiset sähkölinjat tekevät työstä ammattilaisillekin vaarallista. Loiste on kiittänyt avuntarjouksista ja korostanut, että parhaiten tavallinen ihminen voi auttaa ilmoittamalla vioista.

Kainuussa täytyy käynnistää keskustelu huoltovarmuudesta. Esa Kemppainen

Esa Kemppainen ihmettelee, miksi maastonsa parhaiten tuntevien paikallisten apua ei oteta vastaan, vaikka moottorikelkkoja ja -sahoja ja muita koneita on lähes joka talossa. Kemppaisen mukaan kyliltä löytyy puunkaatoon ja raivaamiseen liittyvää ammattitaitoa.

– Kyläreserviä täytyy saada käyttöön ja sissitoimintaa on aktivoitava. Voisimme auttaa, kun annettaisiin lupa, vähän koulutettaisiin ja ohjattaisiin työtä. Siinä on mielestäni yksi hyödyntämätön resurssi.

– Tiedämme täällä omat nurkkamme, joten voisimme auttaa raivaamalla puita linjoilta pois.

Kemppaisen mielestä vastaavien tilanteiden varalta sähkölinjojen varmuudesta on käytävä kunnon keskustelu.

– Tällainen tilanne ei saa jatkua. Kaikkien toimijoiden pitää lisätä yhteistyötä. Kainuussa täytyy käynnistää keskustelu huoltovarmuudesta.

Lähes kaikki Kainuun kunnat ovat tiedottaneet varautumisesta sähkökatkoihin. Pääset jokaisen kunnan tiedotteeseen klikkaamalla kunnan nimeä: Hyrynsalmi (siirryt toiseen palveluun), Suomussalmi (siirryt toiseen palveluun), Ristijärvi (siirryt toiseen palveluun), Kajaani (siirryt toiseen palveluun), Kuhmo (siirryt toiseen palveluun), Paltamo (siirryt toiseen palveluun) ja Puolanka (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi Kainuun pelastuslaitoksen johtokeskus antoi tiedotteen (siirryt toiseen palveluun), joka koskee koko maakuntaa.

