Liigaseuran kausikorttien 70 prosentin ale-kampanja toi koko vuoden lipputulot kerralla

Rovaniemi

Rovaniemen Palloseura julkaisi vuoden 2017 lopulla kampanjan, jossa luvattiin myydä 225 euron hintainen kausikortti 59 euron hintaan, mikäli ostolupauksia tulee yli 3000 kappaletta.

Kampanja sai sosiaalisessa mediassa lentävän lähdön. Ostolupauksia tuli muutamassa viikossa yli tavoitteen ja nyt perjantaina luku on jo 3202 ostolupausta, ja kampanja jatkuu vielä rapian vuorokauden.

RoPSin toimitusjohtaja Petri Jaatinen on pelkää hymyä.

– Moni on varmaan kasvoiltakin nähnyt, että toimitusjohtaja on rentoutunut. Yksi iso kivi on poissa sydämeltä, Jaatinen sanoo ja pyyhkäisee liikutuksen pois silmäkulmasta.

Vuoden lipputulot kasassa

Suomen pohjoisimmalle liigaseuralle yli 3000 myytyä kausikorttia on ennennäkemätön suoritus ja se on herättänyt vilkasta keskustelua myös muissa joukkueissa.

RoPS ylittää kampanjan avulla koko vuoden lipunmyyntitavoitteensa, 180 000 euroa kertaheitolla.

– Harvoin näissä hommissa näin käy, siksi olo on helpottunut, Jaatinen sanoo.

Lopullinen summa selviää viikon lopulla kun kampanja päättyy ja sen jälkeisinä viikkoina, kun ostolupauksen tehneet katsojat alkavat lunastaa kausikorttejaan.

Kausikortti-haasteesta tuli sosiaalisessa mediassa lähes viraali ja siihen osallistuivat sellaisetkin henkilöt, jotka eivät välttämättä käy kertaakaan RoPSin peleissä. Kausikortteja ovat ostaneet kannattajat ympäri Suomen ja jopa Suomen ulkopuolelta.

– Tämä on näyttänyt toteen sen, että RoPS on mielenkiintoinen tuote joka kiinnostaa ympäri Suomen ja jopa ympäri maailman. Olemme saaneet paljon uusia kannattajia, nyt pitää pystyä vastaamaan siihen, että meidän tuote on ainakin sen 59 euron arvoinen, Jaatinen sanoo.

Positiivisilla asioilla on tapana kumuloitua

Toimitusjohtaja Jaatinen ja seuran puheenjohtaja Risto Niva kehuvat kilvan halvan kausikortin kerrannaisvaikutuksia. Mitä suurempi yleisö, sitä enemmän tunnelmaa ja sitä enemmän myytyjä oheistuotteita kuten makkaraa, kahvia ja fanituotteita.

Unohtamatta tietenkään urheilua. Iso ja kannustava yleisö sytyttää yleensä myös joukkueen.

– Yleensä positiivisilla asioilla on tapana aiheuttaa toisia positiivisia asioita ja toivottavasti tämä luo positiivista mielialaa myös kentälle saakka, Jaatinen sanoo.

Kaiken tämän jälkeen herää vain yksi kysymys, miten tämä keksittiin vasta nyt?

– Se on hyvä kysymys. Tämä osoittaa, että kampanjoinnissa ja myynnissä pitää painottaa enemmän volyymia kuin yksikköhintaa, toimitusjohtaja Jaatinen pohtii.

– Nyt jännitetään enää sitä, meneekö 3500 myytyä kausikorttia rikki, RoPSin toimitusjohtaja Petri Jaatinen sanoo hymyillen.