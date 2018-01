Siiri-kissa kuoli neljä vuotta sitten – nyt miljoonat kuuntelevat sen kehräystä YouTubesta rauhoittuakseen

Luontokuvaaja Olli Korhonen lataa YouTubeen luonnonääniä, joiden kuuntelijat haluavat rentoutua, nukkua paremmin tai parantua tinnituksesta. Suosituin klippi on Korhosen edesmenneen Siiri-kissan kehräys.

Ei arvannut maalaiskatti Siiri ensi naukaisun päästäessään, millaiseen maailmanmaineeseen sen ääni vielä kantaisi.

Neljä vuotta sitten Siirin omistaja, suonenjokinen luontokuvaaja Olli Korhonen tallensi perheen kissan kehräystä. Hän latasi klipin YouTubeen (siirryt toiseen palveluun) kokeilumielessä. Tapahtui jotain, mitä Korhonen ei ollut osannut odottaa.

Äänite alkoi saada kuuntelijoita ympäri maailmaa. Kuuntelukerrat ylittivät kymmenen tuhannen, sadan tuhannen ja miljoonan rajan. Nyt suomalaiskissan kehräystä on kuunneltu yli kaksi miljoonaa kertaa yli 200 maassa. YouTubessa on muitakin kehräysäänitteitä, mutta Korhosen mukaan ne jäävät Siiri-kissan suosion varjoon.

Jostakin pilvenkulmalta Siiri ehkä kuulee, että hyvin menee ja hänestä on vielä hyötyä tässä maailmassa. Olli Korhonen

Korhosen saamissa sadoissa kommenteissa kerrotaan, miten Siirin kehräys on auttanut sekä ihmisiä että kissoja. Ihmiset kuuntelevat kissan kehräystä rauhoittuakseen ja auttaakseen keskittymistä tai nukkumista. Yllättävä tieto Korhoselle oli, että Siirin kehräys rauhoittaa myös muita kissoja.

– Monet ovat kertoneet, että ovat käyttäneet äänivideota esimerkiksi hylättyjen stressaantuneiden kissojen rauhoittamiseen. Äänite rauhoittaa hermostuneen kissan muutamassa sekunnissa.

Kosken kohina auttoi ranskalaisnaisen tinnitukseen

Olli Korhonen kiinnostui luonnon äänien tallentamisesta, kun alkoi videokuvata. Vähitellen mukaan tuli erityisesti pitkäkestoisten äänien tallentaminen. Hän oli lukenut, miten tasaisella äänellä on merkitystä esimerkiksi oppilaiden keskittymiseen.

Hän alkoi perehtyä enemmän tutkimuksiin niin sanotusta valkoisesta kohinasta ja halusi myös itse kokeilla, miten tasaista ääntä saa tallennettua ja millaisen vaikutuksen sen kuunteleminen antaa.

– Valkoinen kohina (white noise) sisältää kaikkia taajuuksia yhtä paljon ja jokaista oktaavia kohden voimakkuus lisääntyy saman verran, Korhonen selittää.

Kävin kirjeenvaihtoa ranskalaisen naisen kanssa, joka oli kokeillut erilaista valkoista kohinaa, mutta vasta Ahvenkosken kohina oli auttanut häntä tinnituksessa. Olli Korhonen

Korhosen äänittämää Rautalammilla virtaavaa Ahvenkosken kuohuntaa (siirryt toiseen palveluun) on kuunneltu Youtubessa jo yli 200 000 kertaa 154 maassa. Kuuntelutilaston mukaan eniten tämän kosken kuohunnasta ovat viehättyneet ranskalaiset.

– Kävin kirjeenvaihtoa ranskalaisen naisen kanssa, joka oli kokeillut erilaista valkoista kohinaa, mutta vasta juuri Ahvenkosken kohina oli auttanut häntä tinnituksessa. Hän oli suunnattoman kiitollinen, että se oli pelastanut hänen elämänsä.

Ahvenkoski Rautalampi 2013 Olli Korhonen

Luonnon äänet rauhoittavat

Hiljaisuutta ja ääniympäristöjä tutkineen Helsingin yliopiston dosentti Outi Ampujan mukaan äänten kokemista ja miellyttävyyttä koskevista kyselyistä ympäri maailmaa tiedetään, että luonnon äänet koetaan usein miellyttävimmiksi kuin teknologiset äänet. Positiivisia ääniä ovat esimerkiksi lasten leikin ja naurun äänet.

– Kissan kehräys on tasainen ääni, joka kertoo samalla, että kaikki on hyvin. Se luo myös turvallisuutta, Ampuja pohtii Siiri-kissan kehräyksen suosiota netissä.

Rauhalliset luonnon äänet eivät herätä meissä pakene tai taistele -reaktiota ja voimme rauhoittua. Outi Ampuja

Joen kohina puolestaan jakautuu tasaisesti äänispektrille eikä siinä ole äkillisiä piikkejä, jotka saisivat meidät hätkähtämään. Kohina myös peittää epämieluisia tai häiritseviä ääniä, ja siksi veden ääni voi joskus toimia niin sanottuna peittoäänenä esimerkiksi avokonttorissa.

– Luonnon ääni rauhoittaa, luo positiivisia ja rauhoittavia mielikuvia ja voi auttaa rentoutumaan, Ampuja selittää.

Äänikokemuksella voi mahdollisesti olla samoja tervehdyttäviä vaikutuksia kuin luonnossa liikkumisella. Tutkimuksista tiedetään, että oleskelu luonnonympäristössä laskee verenpainetta ja sykettä.

Ihmisen kokemus erilaisista äänistä perustuu Ampujan mukaan kehityshistoriaan. Kova ja äkillinen ääni on merkinnyt uhkaa, johon on pitänyt varautua. Tästä johtuen melu aiheuttaa meille stressireaktion.

– Rauhalliset luonnon äänet eivät herätä meissä pakene tai taistele -reaktiota ja voimme rauhoittua, Ampuja perustelee luonnon äänien elvyttävää vaikutusta.

"Kyynel siitä tuli silmään"

Ampuja on pohtinut suomalaisten suhdetta luontoon, hiljaisuuteen ja äänikokemuksiin muun muassa Suomalaisen kirjallisuuden seuran Suomalainen hiljaisuus/Att Uppleva tystnad -keruukilpailun tuottaman aineiston pohjalta.

Aineistosta Ampujan tekemässä tutkimuksessa kävi ilmi, että useimmiten hyväksi koettu tai määritelty hiljaisuus löytyy luonnosta, erityisesti metsästä. Hyvää hiljaisuutta voidaan tuntea myös puhuttelevan taidekokemuksen äärellä tai vaikkapa istuessa hyvän ystävän kanssa hiljaa kahvikupin äärellä.

– Varmasti kokemus muuttuu ja saa uusia muotoja ja sävyjä elämän mittaan. Monelle hiljaisuus on koko elämän ajan arjen voimavara, joka on auttanut jaksamaan ja joskus myös toipumaan esimerkiksi surusta.

Olli Korhonen on siviiliammatiltaan opettaja. Varpu Mäntymäki / Yle

Luontokuvaaja Olli Korhoselle kaunein äänimaisema on lapsuudesta Kuhmosta.

– Kuhmossa oli valtavan suuria mäntykankaita, joiden läpi kulkeva keväinen tuuli on sellainen, joka on minulle jäänyt lähtemättömänä mieleen. Löysin saman äänen vuosien jälkeen mäntykankaalta Suonenjoella. Kyynel siinä tuli silmään. Äänillä on tärkeä merkitys, vaikka ihmiset eivät aina sitä itse tajuakaan, luontokuvaaja herkistyy muistelemaan.

Siiri-kissa ehti siirtyä tuonilmaisiin ennen kuin sen kehräyksestä tuli hitti

Korhonen muistelee suurella lämmöllä Siiri-kissaa. Se tuli perheeseen maatilalta, mutta heillä se eleli pääasiassa sisäkissana. Muutaman kerran Siiri seikkaili ulkona ja taisi tuoda joskus linnunkin lintukuvaajan harmiksi.

Siiri istui usein Ollin sylissä takkahuoneessa ja siinä sen kehrätessä syntyi maailmalla nyt elävä hitti, Olli muistelee. Pian äänitteen tekemisen jälkeen Siiri nukkui pois.

– Jostakin pilvenkulmalta Siiri ehkä kuulee, että hyvin menee ja varmaan osaa nauttia, että hänestä on vielä hyötyä tässä maailmassa, Olli herkistyy kissaystävän muiston äärellä.