Lumikuorma koettelee kattoja – SYKE varoittaa suurten hallien omistajia

Tykkylumi riivaa sähkökatkoineen, mutta nyt ovat jo rakennusten katot koetuksella. Kainuussa on kymmeniä kiloja enemmän lunta kuin tavallisesti.

Painavaa lunta piisaa niin paljon, että lumikuormat koettelevat jo rakennusten kattoja. Esimerkiksi Kainuussa lumikuorma on noin 50 kiloa neliömetriltä suurempi kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Suomen ympäristökeskus SYKE varoittaakin (siirryt toiseen palveluun), että erityisesti maan itä- ja pohjoisosassa on syytä tarkkailla suurten hallien rakenteita.

– Lähinnä se mitä ollaan jännitetty, ja mistä on annettu lumikuormavaroituksia, ovat suuret hallit. Eli suurten hallien omistajien pitää tarkkailla kattoja, Suomen ympäristökeskuksen johtava hydrologi Bertel Vehviläinen sanoo.

Suurimmat lumikuormat ovat Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Tällä hetkellä lumikuorma on Vehviläisen mukaan noin 140–160 kiloa neliömetriltä Kainuussa ja Lapissa. Etelä-Lapissa lukema voi olla jopa 180.

– Kokemuksesta tiedämme, että kun arvo alkaa olla 100 kiloa neliömetriltä, niin aina jossain päin Suomea saattaa olla uusi hallirakennus, jossa on rakennevika, ja siten voi tulla ongelmia. Uuden hallin ensimmäinen talvi on mahdollinen koetinkivi, Vehviläinen lisää.

Ongelmia voi myös tulla, jos halli on kovin vanha ja huonossa kunnossa. Tällä hetkellä SYKE:llä on tiedossa viime päiviltä ainakin yksi pihaton romahtaminen Sonkajärvellä ja asumattoman omakotitalon romahtaminen Outokummussa.

Lumenpudotus voi olla vaarallista

SYKE kertoo, että omakoti-, pari- ja rivitalojen osalta suurimmat riskit liittyvät lumen pudottajien putoamiseen sekä katolta putoavan lumimassan aiheuttamiin henkilövahinkoihin. Vehviläinen antaa yhden neuvon:

– Omakotitalojen omistajat eivät saa mennä katoille. Siinä on riski pudota ja se on vaarallista. Eli tavalliset omakotitalon omistajat, heidän ei pidä olla huolissaan – omakotitalo kyllä kestää. Se on suurten hallien omistajat, joiden pitää olla huolissaan ja seurata tilannetta.

Lumi voi koetella myös kuplahalleja. Esimerkiksi viime kuussa pääkaupunkiseudulla pari kuplahallia painui kasaan. Vehviläisen mukaan kuplahallien omistajilla on myös tarkka paikka seurata lumitilannetta.

– Aina kun sataa paljon lunta, niin joka vuosi kuplahalleja rupeaa vajoamaan. Ne menevät pikkuhiljaa lysyyn, ja sieltä pääsee sujuvasti ulos. Me lähdemme siitä, että kyllä jossain joku kuplahalli vajoaa. Mutta yleensä näin on, kun lunta sataa paljon ja nopeasti, Vehviläinen kuvailee.

"Käsitys on, että tilanne voi vielä pahentua"

Vehviläisen mukaan Kainuussa on siis pahimmillaan 160 kiloa lunta neliömetrillä, ja Länsi-Lapissa arvo on 180.

– Lunta on kyllä satanut paljon. Tässä on sellainen 50–60 kiloa keskimääräistä enemmän lunta kuin normaalisti, Vehviläinen puhuu Itä-Suomen osalta.

Esimerkiksi hän kertoo Kainuun, jossa lumikuorma oli viime vuonna tähän aikaan noin 75 kiloa, mutta maksimi oli 200 kiloa. Kainuussa on nähty Vehviläisen mukaan aiemminkin noin 160 kilon arvoja lumikuormassa tähän aikaan vuodesta, mutta ei se jokavuotinen ilmiö ole. Lumikuorma on suurin yleensä aina keväisin.

– Eli harvoin on ollut näin paljon lunta, mutta joskus on ollut vieläkin enemmänkin. Eii tämä nyt niin poikkeuksellista ole. Kevään keskimääräisiä maksimeja ei olla vielä ylitetty, mutta ei niihin enää pitkä matka ole.

Tämä viikonloppu koettelee vielä lisää, sillä sadetta on luvassa.

– Käsitys on, että viikonloppuna tilanne voi vielä pahentua kun tulee uutta lunta. Viikonlopun jälkeen suunnan pitäisi olla parempi ainakin tykkylumen kannalta. Lumikuormahan kasvaa vielä kevääseen.

Tietoa lumikuormasta voi katsoa Suomen ympäristökeskuksen sivuilta tästä (siirryt toiseen palveluun).

Kiinteistöhuoltaja: En ole vastaavaa nähnyt

Itä-Suomessa Polvijärvellä kiinteistöhuoltaja Jari Kolehmainen kertoo paiskineensa töitä omakotitalojen katoilla perjantaina. Ja töitä riittää yhä. Hän kuvailee, että lumi on painavaa ja se on pakkautunut sitkeästi monille katoille.

Kolehmainen kertoo, että mittasi erään omakotitalon katolle kertyneen lumen, ja lukema oli melkoinen: noin 78 senttiä.

– Täysin poikkeuksellinen tilanne. En ole vastaavaa nähnyt – ei kyllä tule mieleen tällaista vuotta. Asiakas sanoi: "Tätä valkoista ainetta on tullut siinä määrin, että riittää!" Olen vahvasti yhtä mieltä.

Kolehmainen on nähnyt jopa, kuinka lumi on pudotessaan ottanut mukaansa lumiesteitä. Erään asiakkaan auton päälle oli pudonnut suuri kasa lunta katolta. Hän toivoo, että ihmiset olisivat varuillaan.

– Maalaisjärki olisi se juttu: Ottaa asenteen, että ei ehkä kulje ihan räystään alta eikä pysäköi autoa myöskään räystään alle.

Lumikuorma jatkaa kasvamista kevääseen asti. Kolehmainen itse työskentelee turvavarusteissa, ja siltikin työ voi tuntua haastavalta.

– Toivoisin myös, että ihmiset ennakoivasti tilaisivat jonkinlaista lumenpudotusapua.

