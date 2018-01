Herätys: Miten presidentin puoliso neuvoisi kumppaniaan, tuhansia yhä ilman sähköä Kainuussa, sateet jatkuvat

Tuhansia edelleen sähköttä Kainuussa

Tuhansia kotitalouksia Kainuussa on yhä ilman sähköä, kun tykkylumi on kaatanut puita sähkölinjojen päälle. Eniten sähköttömiä talouksia on Suomussalmella, Kaustisilla, Puolangalla ja Hyrynsalmella. Kaikkiaan Sotkamon ja Kuusamon välillä on sähköttömiä talouksia lähes 5000. Viikonlopun aikana Kainuussa sataa lisää lunta, joten tilanne ei ole helpottumassa nopeasti.

AOP

Kodit tietävät huonosti oikeutensa lasten arvosanoja koskevissa asioissa

Harva hakee oikaisua omaan tai lapsensa koulunumeroon. Näin siitä huolimatta, että samantasoisten oppilaiden arvosanat saattavat poiketa toisistaan jopa kaksi numeroa. Päättöarvosanoihin voi hakea muutosta aluehallintovirastosta, mutta niihin tulee vuosittain vain yksittäisiä oikaisupyyntöjä.

Yle Uutisgrafiikka

Ketkä ovat matkalla Mäntyniemeen, presidentin puolisoksi?

Pyysimme haastattelua kaikkien kahdeksan presidenttiehdokkaan puolisoilta siitä, miten he tehtävän näkevät, aikovatko jatkaa ammatissaan ja mihin he haluaisivat presidentin puolisona vaikuttaa. Vain kaksi vastasi: Laura Huhtasaaren puoliso Teemu Lämsä sekä Pekka Haaviston puoliso Antonio Flores.

Matti Myller / Yle

Suomalaismiehet seikkailivat itsensä korealaisten sydämiin oudossa tv-ohjelmassa

Olympialaisiin valmistautuvassa Etelä-Koreassa tiedetään Suomesta joulupukin ja muumien lisäksi nyt myös tosi-tv-tähdiksi nousseet jyväskyläläismiehet. Suomalaiset hurmasivat miljoonayleisöjä vetävässä televisio-ohjelmassa, jossa ulkomaalainen seurue tuodaan Koreaan tutustumaan maan kulttuuriin ja tapoihin.

Stina Tuominen / Yle

Venäjän energiakytkökset huolestuttavat Liettuassa, Suomessa energiakauppaa ei kyseenalaisteta

Hämäräsuhteet Venäjään kaatoivat liettualaisen huippupoliitikon. Toisin kuin Suomessa Baltiassa pelätään Venäjän painostavan energia- ja muiden talouskytkösten avulla. Venäjän vaikuttamiskeinoista kertova juttusarja alkaa.

Ilmatieteen laitos

Sateet jatkuvat kaikissa muodoissaan

Päivällä tulee räntä- tai lumikuuroja, etelärannikolla aluksi myös vesikuuroja. Lämpötila on nollasta kolmeen astetta, Lapissa nollasta -10:een astetta. Illalla sää pakastuu koko maassa. Ajokeli on huono maan keski- ja pohjoisosassa lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Lue lisää Ylen sääsivuilta.