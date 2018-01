YK:n turvallisuusneuvosto käsittelee Iranin levottomuuksia, Venäjän mielestä hätäkokous puuttuu Iranin sisäisiin asioihin

Iranin hallitus on järjestänyt kolmena päivänä hallitusta tukevia marsseja. Tänään marssitiin ainakin pääkaupungissa Teheranissa.

Vielä ennen kokouksen alkua Venäjä halusi koolle suljetun tapaamisen, jossa se yritti puhua turvallisuusneuvostoa luopumaan hätäkokouksesta. Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov piti kokousta Yhdysvaltain yrityksenä puuttua Iranin sisäisiin asioihin.

Rjabkov oli esittänyt kantansa myös torstaina.

Lopulta Venäjä salli kuitenkin kokouksen alkamisen, eikä vaatinut asiasta äänestystä. 15 turvallisuusneuvoston jäsenmaasta vähintään yhdeksän pitää kannattaa kokousta, että sellainen voidaan järjestää.

Kokouksen koolle kutsuneen Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley varoitti Irania, että maailma seuraa sitä, miten Iran kohtelee kansalaisiaan:

– Iranin kansa nousee vastarintaan yli 79 paikkakunnalla kautta maan. Se on voimakas todiste rohkeasta kansasta, joka on niin kyllästynyt tukahduttavaan hallitukseensa, että on valmis vaarantamaan henkensä protesteissa.

– Iranin hallinto on nyt saanut varoituksen; maailma seuraa sitä, mitä teette, sanoi Haley.

Monet muut länsimaat puhuivat maltillisemmin. Britannin YK-suurlähettiläs Matthew Rycroft moitti Iranin tapaa toimia Lähi-idässä. Ranskan YK-suurlähettiläs François Delattre ei uskonut, että Iranin tapahtumat – jotka itsessään ovat huolestuttavia – aiheuttavat vaaraa kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.

– Tietenkin vaadimme kunnioittamaan täysin ilmaisunvapautta, mutta kriisiä ei myöskään sovi ohjailla ulkopuolelta, koska se vain vahvistaisi ääripäitä, mitä nimenomaan haluamme välttää, sanoi Delattre ennen hätäkokouksen alkua.

Ainakin 21 ihmistä on saanut surmansa sen jälkeen, kun mielenosoitukset alkoivat Iranissa Mashadin kaupungissa 28. joulukuuta ja levisivät nopeasti eri puolille maata. Mielenosoituksilla ei ole selkeää johtoa, ja niissä on protestoitu nuorisotyöttömyyttä, talouden tilaa ja hallitusta vastaan. Kolmen viime päivän aikana Iranin hallinto on järjestänyt hallintusta tukevia marsseja.

Lisää aiheesta: Iran syyttää ulkomaita levottomuuksista – Kokosimme yhteen keskeiset väitteet ja faktat maan tilanteesta

Iranin armeija valmis tukahduttamaan mielenosoituksia, hallitus syyttää Yhdysvaltoja "irvokkaasta sekaantumisesta"

Lähteet: AFP, AP, Reuters