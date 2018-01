Kainuussa sähköttä yhä yli 5 000 taloutta – Ylen toimittaja Suomussalmella: "Täällä on aika hektinen tämä tilanne"

Tuhansia kotitalouksia Kainuussa on yhä ilman sähköä, kun tykkylumi on kaatanut puita sähkölinjojen päälle. Kainuun alueen energiayhtiön Loiste Sähköverkon alueella ilman sähköä oli aamulla yhdentoista maissa lähes 5 500 kotitaloutta.

Pahin tilanne on ollut Suomussalmella, jossa ilman sähköä on tällä hetkellä yli 2 000 kotitaloutta.

Kainuun pelastuslaitoksen aamun käskynjakoon Suomussalmelle saapunut Yle Kajaanin toimittaja Ville Muikkula kertoo, että tilanne ei ole ainakaan pahentunut yön aikana, mutta se voi vielä muuttua päivän edetessä.

– Matkalla tänne tullessa huomasi, että puita on kaatunut aika reilusti ja selkeästi on kaatumassa lisää. Täällä on aika hektinen tämä tilanne, Muikkula kertoo.

Elisa Kinnunen / Yle

Muikkulan mukaan lumisade on tällä hetkellä lakannut lähes kokonaan Suomusalmella. Lämpötila on nollan tuntumassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan viikonlopun aikana Kainuussa sataa kuitenkin lisää lunta, joten tilanne ei ole helpottumassa nopeasti.

Muikkula kertoo, että Loiste Sähköverkko on määrännyt Suomussalmelle lisää sähkövikojen korjaajia töihin. Väkeä on hälytetty paikalle Etelä-Suomea myöten.

Kainuun pelastuslaitoksen pelastusjohtajan Anssi Parviaisen mukaan vikoja on korjaamassa nyt kaikkiaan 140 asentajaa, 28 motoa, kuusi kaivinkonetta sekä kuusi puolustusvoimien telakuorma-autoa.

– Prioriteettilistalla ykkösenä on se, että ihmiset saavat yhteyden hätäkeskukseen ja viranomaisten radioverkko toimii, Parviainen sanoo.

Elisa Kinnunen / Yle

Parviaisen mukaan toiveissa on, että iltaan tai viimeistään yöhön mennessä päästäisiin tilanteeseen, jossa enää tuhat taloutta on ilman sähköä. Tavoite on kuitenkin kova.

– Pessimistisin arvio on, että sähköttömiä kotitalouksia on vielä illallakin 4 000.

