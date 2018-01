Merkelin hallituskumppani ylistää Unkaria – Orbán: Olen Euroopan rajojen vartija

Baijerin osavaltion pääministeri Horst Seehofer haluaa tiiviimpää yhteistyötä Keski-Euroopan maiden kesken. CSU-puolueen eli kristillissosiaalisen unionin johtaja Seehofer puhui perjantaina puolueensa kokouksessa "keskieurooppalaisesta liittoumasta".

CSU on Saksan liittokanslerin Angela Merkelin johtaman kristillisdemokraattisen CDU:n sisarpuolue. Konservatiivipuolueet istunevat sosiaalidemokraattisen SPD:n kanssa myös Saksan seuraavassa hallituksessa.

Yksi Seehoferin kaavaileman liittouman jäsenistä lienee Unkari, jonka pääministeri Viktor Orbán vieraili CSU:n kokouksessa. Yhteistyön keskeiseksi teemaksi nousisi maahanmuuttopolitiikka, josta Unkarilla ja Baijerilla on yhteisiä näkemyksiä.

Orbánin johtama Unkari on yksi maista, jotka ovat kieltäytyneet ottamasta vastaan Kreikasta ja Italiasta siirrettäviä turvapaikanhakijoita. EU on ryhtynyt oikeustoimiin Unkaria, Puolaa ja Tšekkiä vastaan.

Orbán sanoo toteuttavansa "kansan tahtoa"

Unkari on kiristänyt muutenkin maahantulopolitiikkaansa ja rajavalvontaansa. Se on muun muassa rakentanut Serbian-vastaiselle rajalleen aidan. Orbán vetosi perjantaina terrorismin uhkaan ja "kansan tahtoon".

– Kerroin baijerilaisille ystävillemme, että vuosi 2018 on kansan tahdon ylösnousemuksen vuosi Euroopassa. Eurooppalaisten on pakko askel askeleelta tehdä omien etujensa mukaisia päätöksiä siirtolaisasiassa. Voitte pitää minua rajavartiokapteeninanne, Orbán sanoi tiedotustilaisuudessa CSU:n kokouksen jälkeen.

EU-komissio päätti turvapaikanhakijoiden siirroista vuonna 2015, kun Eurooppaan tuli satojatuhansia turvapaikanhakijoita niinsanotun Balkanin reitin kautta. Käytännössä valtaosa kulki Unkarin kautta ja päätyi Saksassa ensimmäisenä Baijeriin.

CSU-johtaja Seehofer: Unkari kehittyy positiivisesti

Baijerin pääministeri ja CSU:n johtaja Horst Seehofer kiitteli perjantaina Orbánin toimia. Baijerissa ilmestyvän Süddeutsche Zeitung -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Seehofer sanoi, ettei hänen tehtävänsä ole opettaa Unkaria.

– Orbán on saanut unkarilaisten luottamuksen useissa demokraattisissa vaaleissa ja hän on onnistunut kehittämään Unkaria positiiviseen suuntaan. Hänen toimintansa pohjana on epäilemättä oikeusvaltio, Seehofer sanoi.

CSU:n kokouksesta otsikoihin on päätynyt myös puolueen europarlamentaarikon Manfred Weberin lausunto, jossa hän vaati "lopullista ratkaisua" pakolaiskysymykseen. Der Spiegel -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) puolueen liberaalisiipeen kuuluvaa Weberiä on arvosteltu voimakkaasti, sillä sanoissa on kuultu kaikuja natsi-Saksasta. Weberin mukaan häntä on tulkittu tahallaan väärin.

CDU ja CSU aloittavat SPD:n kanssa sunnuntaina neuvottelut Saksan uuden hallituksen muodostamisesta. Maahanmuutosta puhuttaneen paljon niissäkin kokouksissa.

