Tuore oikeuskansleri huolestui nuorista väliinputoajista – "Hallituksen pitää seurata aktiivimallin vaikutuksia"

Tuomas Pöysti odottaa valtioneuvoston linnan aulassa ison oven takana, ja häntä vähän jännittää.

Pitkän linjan virkamies ja "Mr. Sote", kuten Pöysti itse sanoo, on esitellyt samassa istuntosalissa lakeja lukuisia kertoja ministereille, mutta tämä kerta on erilainen. On Pöystin kolmas työpäivä unelmatyössä oikeuskanslerina, ja ensimmäinen valtioneuvoston yleisistunto juuri alkamassa.

– Jännittää positiivisella tavalla tietoisuus siitä, että asiat ovat monimutkaisia ja nyt on se hetki, jossa laillisuusvalvojana pitää lausua – tai epäsuorasti hyväksyä hiljaisuudella. Siinä on arvokkuuttakin.

Oikeuskansleri valvoo viranomaisten sekä presidentin ja hallituksen toimien laillisuutta. Hän tarkastaa ennakolta, ovatko lait laillisia. Viimeistään yleisistunnossa on hänen vastuullaan puuttua, jos lakiesityksissä on esimerkiksi perustuslain vastaisia kohtia. Sellaista on viime vuosina sattunut melko usein.

Torstaina listalla oli asetuksia marja-aronian viljelystä polttomoottorien hiukkaspäästöihin, mutta Pöysti povaa laillisuusvalvontaan paljon isompia haasteita: yhteiskunta ja ihmisten arki muuttuvat kiivasta tahtia, ja nopeutta vaaditaan myös sen perässä pysyttelevältä lainsäädännöltä.

Nopsajalka oikeuskansleri inspiroitui Martin Scheininin väitöskirjasta Syntynyt 2.5. 1970 Rovaniemellä. Halusi jo 9-vuotiaana lukemaan lakia. Juoksi Ounasvaaran urheilulukiossa 800 metriä alle kahdessa minuutissa. Hurahti hallinto-oikeuteen luettuaan varusmiehenä Timo Konstarin teoksen Hallintavallan väärinkäyttö. Inspiroitui perusoikeuksista luettuaan Martin Scheininin väitöskirjan. Ajautui opiskelijana väittelyihin Lapin yliopiston professorien kanssa. Naimisissa, teini-ikäiset tyttö ja poika. Asuu Espoossa. Työmatkajuna vaihtui oikeuskanslerin virkakuljetukseen. Viimeksi luettuna: Joulupukilta saatu Viinalla terästetty sota.

– Sitä astuu oikeuskansleriksi hirveän vaativana aikakautena. Oikeusvaltion periaatteita toteutetaan uusissa oloissa. Moderniin oikeusvaltiokäsitykseen kuuluu kansalaisuus ja toista ihmistä kunnioittava käytös. Some-keskusteluista näkee, että tämän unohtamisesta saattaa tulla oikeudellisia ongelmia.

Sitä mukaa kun elämä siirtyy älylaitteisiin ja tietoverkkoihin, ihmiset tarvitsevat lain suojaa myös koteihin sulautuneilta älykkäiltä koneilta. Pöysti odottaakin kevään tietosuojalakipakettia.

– Maailma muuttuu digitaaliseksi. Ennen oikeudellinen säätely koski ihmisten tai viranomaisten välisiä yhteyksiä, nyt tulee kolmas ulottuvuus, ihmisen ja koneen välinen suhde. Tietosuojakokonaisuus on perusoikeuksien kannalta äärimmäisen tärkeä.

Kynä esiin, jos puhe ei riitä

Ajantasainen lainvalmistelu on tärkeää, mutta kiiressä on riskinsä.

Hätäisestä lainvalmistelusta on valitettu hallituskaudesta toiseen. Näkyvästi Juha Sipilän (kesk.) hallituksen lainvalmistelun ongelmat kohauttivat 2016, kun Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun)kertoi hallituksen jyränneen silloisen oikeuskanslerin Jaakko Jonkan näkemyksiä puskeakseen lakiesityksiä kiireellä läpi. Sipilä ja muut ministerit kiistivät syytökset ja viittasivat siihen, ettei pöytäkirjoistakaan löytynyt moitteita. Pääministeri antoi asiasta myöhemmin eduskunnalle ilmoituksen (siirryt toiseen palveluun).

Pöysti aikoo pitää huolta, että hänen äänensä ei jää ministereiltä kuulematta. Jos korjaustarpeen ilmaiseminen puhuen ei riitä, hän kirjoittaa sen vaikka pöytäkirjoihin.

– On tärkeää, että viesti menee perille ja toinen pää kuulee. Jos se vaatii kirjallista esittämistä niin harjoitetaan silloin sitä, Pöysti vakuuttaa.

Pöysti sanoo ottaneensa vakavasti eduskunnan perustuslakivaliokunnan samana vuonna esittämän toiveen, että oikeuskansleri ei olisi kumileimasin vaan perustuslain kannalta arveluttaviin kohtiin aidosti puututtaisiin. Toive tuli sen jälkeen, kun hallituksen esityksiä oli karahdellut perustuslakiin.

– Ajatuksissa on olla ennakoivampi ja suhteellisen aktiivinen ennen kaikkea perus- ja ihmisoikeuksien kannalta kriittisten kohtien osoittamisessa, hän lupaa.

Lain pitää suojella ihmisiä myös kodeissa ja taskuissa 24/7 mukana kulkevilta älykkäiltä koneilta. Tietosuoja on Pöystin mielestä kevään kiinnostavimpia lakikysymyksiä. Nella Nuora / Yle

Alkoholin etämyynti siedettävän rajoissa

Päivänpolitiikkaan oikeuskansleri ei voi ottaa kantaa, joten kysytään, mitä oikeuskansleri sanoo tuoreesta alkoholilaista ja alkoholin etämyynnistä; onko kelvollista, että lain perustelut ja kirjain ovat keskenään ristiriidassa eikä siitä selviä, onko etämyynti laillista vai ei?

Pöystin pitää hyväksyttävänä, että eduskunta halusi kuulla, mitä Korkein oikeus ratkaisee alkotaxeja koskevasta pitkästä oikeusriidasta.

KKO:n ratkaisu selventäisi sekavaa, eri puolilla Eurooppa tehtyjen ratkaisujen vyyhteä, jossa tulkitaan ristiin montaa oikeushyvää, ja vielä suhteellisuusperiaatetta päälle.

– Etämyynnin eurooppaoikeudellinen ulottuvuus ei ole ihan helppo, joten ymmärrän että haluttiin odottaa KKO:ssa vireillä oleva asia. Sitten tiedetään, mitä etämyynnistä saa EU-oikeudellisesti saa päättää.

Yksilö ei saa kärsiä siitä, jos aktivointitoimia ei ole tarjolla.

Pöysti ymmärtää myös laista ärähtänyttä perustuslakivaliokuntaa, sillä alkoholilaissa on toistaiseksi keskeneräinen kohta.

– Kieltämättä olisi hyvä, että laista selviäisi, onko etämyynti sallittua vai ei.

Aktiivimallia pidettävä silmällä

Rajua arvostelua herättänyt työttömien aktiivimalli leikkaa kolmen kuukauden jälkeen työttömyyskorvausta, jos hakija ei toimeliaisuudestaankaan huolimatta täytä uusia ehtoja.

Pöysti kiinnittää huomiota perustuslakivaliokunnan kantaan: työnhakijan pitää voida vaikuttaa siihen, rangaistaanko häntä vai ei.

– Perustuslakivaliokunnan lausunto on tärkeä puheenvuoro ja hyvin kirjoitettu. Sen mukaan yksilö ei saa kärsiä siitä, jos aktivointitoimia ei ole tarjolla. Äärimmillään kyse on yksilön ihmisarvon ja sen mahdollisuuksien kunnioittamisesta.

Pöysti on huolissaan kasvavasta joukosta nuoria, usein nuoria miehiä, joka päätyy huonon koulutuksen, työttömyyden ja köyhyyden kierteeseen. Se on oikeusvaltiolle haaste.

– On heikkoja signaaleja siitä, että kaikki Suomessa eivät koe olevansa täysivaltaisina samassa veneessä. Osattomuuden ja näköalattomuuden tunne on myrkkyä, ja se ruokkii perusoikeuksien murenemista, joko passivoitumista tai radikalisoitumista.

Tanskan mallista puhutaan vertailukohtana. Pöystin mielestä oleellisempaa on kysyä, onko meillä työvoimapalveluja tosiasiassa saatavilla.

– Hallituksen pitää seurata miten aktiviimalli vaikuttaa, ettei synny väliinputoajia, ja jotta mahdollisuutta toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä edistetään.

Draamaa Niinistön nimityksessä – Pöysti: Olin normihakija

Pöystin nimitys ei kulkenut totuttua rataa, sillä oikeusministeriö ehdotti alun perin keväällä 2017 tehtävään Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professoria Veli-Pekka Viljasta.

Presidentti Sauli Niinistö nimitti tehtävään kuitenkin Pöystin. Tapauksesta kanneltiin eduskunnan oikeusasiamiehelle, ja menettely sai puhtaat paperit.

Pöysti kertoo, että käänne yllätti hetkeksi, sillä hän, kuten muutkin hakijat, oli saanut kirjeen, jossa kerrottiin Viljasen valinnasta.

– Tiedossani oli sähköposti, jossa kiitettiin kauniisti osallistumisesta ja kerrottiin kenet valitaan, ja sen mukaan ehdin jonkun hetken elää.

Pöysti kertoi toimineensa korostetusti normihakijan roolissa, vaikka osallistui sote-uudistuksen johtajana ja alivaltiosihteerinä samoihin kokouksiin ja esittelyihin muun muassa oikeusministeriön kansliapäällikön kanssa.

– En käynyt mitään vinkkauskeskustelua, vaan omista intresseistäni lähdin hakemaan.

Siikalatva paljasti porsaanreiän

Palataan vielä perustuslakia ja monen hermoja kerta toisensa jälkeen koetelleeseen sote-uudistuksen, jonka johtamisesta Pöysti oli kaksi vuotta vastuussa.

Poliittiset intohimot velloivat, aikataulut paukkuivat. Viime kesänä perustuslakiin karahti Pöystin itsekin valmisteleman valinnanvapauslain yhtiömalli.

– Se oli väsyttävä prosessi.

Aivan oma sivuraiteensa ovat Meri-Lapin keskussairaalan ja Mehiläisen yhteistyösopimus ja Siikalatvan terveyskeskuksen loikka Ouluun, joista jälkimmäinen peruttiin laittomana. Molemmat ovat vuoden 2010 terveydenhuoltolain mahdollistamia.

Pöystin mukaan lain valmistelijoille ei ollut ilmeisesti tullut mieleenkään, että yritykset, saati kunnat käyttäisivät lain porsaanreikää hyväkseen.

– Siikalatva on mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten lainsäätäjän mielikuvitus ei yltänyt samaan, mihin kuntien ja yksityisektorin. Terveydenhuoltolain perusteissa kuvataan yksinomaan myönteisenä tilanteena, että syntyy vähän kilvoittelua, Pöysti myöntää.

Myös keskustan sote-ministeri Annika Saarikko hämmästyi ja pettyi Meri-Lapin ja Mehiläisen tapauksessa, kun osakeyhtiö asetti oman bisneksensä yhteiskuntavastuun edelle. Ministerin reaktio herätti kummastusta (siirryt toiseen palveluun).

Pöystin mukaan tapaus Siikalatva osoitti, että yritysten yhteiskuntavastuu tarvitsee sote-uudistuksessakin selkeämmät oikeudelliset pelisäännöt.

– Selkeästi selkeämmät, Pöysti lisää.

Huono, mutta laillinen prosessi

Kesällä Pöysti jätti sote-johtajuuden taakseen ja toimi ennen oikeuskanslerin pestin alkamista valtiovarainministeriön alivaltiosihteerinä, samassa talossa muutamaa kerrosta ylempänä.

Tuomas Pöysti Oikeuskansleri 1.1.2018 alkaen. Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri valtiovarainministeriössä, syksy 2017 Sote- ja maakuntauudistuksen projektijohtaja, STM:n alivaltiosihteeri 2015–2017 Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean puheenjohtaja ja jäsen 2013–2016 Hallinto- ja informaatio-oikeuden professorin pätevyys 2011 Oikeusinformatiikan professorin pätevyys 2008 Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja 2007–2015 Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden dosentin arvo vuodesta 2001. Oikeustieteen tohtori, Lapin yliopisto 1999 Oikeustieteen maisteri, Lapin yliopisto 1995

Kanteluita itse valmistelemistaan laeista ei Pöysti pöydälleen saa, niitä hoitaa muun muassa apulaisoikeuskansleri. Tämän sijainen Kimmo Hakonen otti joulukuussa tiukasti kantaa myös uusimpaan käänteeseen, soten asiakasseteleihin. Pian laajennettu velvoittavuus peruttiin.

– Pitää kehua, että hallituksen pohdinnassa apulaisoikeuskanslerin lausuntoa oli luettu huolellla.

Nyt sote-uudistus näyttää taas etenevän. Pöysti seisoo vakaasti uudistuksen tarpeellisuuden takana.

– Toivoisin että se saadaan aikataulussa maaliin. Olen edelleen sillä kannalla, että järkevästi tehdyllä uudistuksella nykytilaa on mahdollista parantaa.

Miten Pöysti nyt arvioi kaksivuotisen sote- ja maakuntauudistuksen draaman kaarta?

– Prosessi voi olla huono, mutta silti täysin laillinen, hän muistuttaa.

Korjaus 16:58: Oikeuskanslerin virka on vakinainen, eikä määräaikainen, toisin kuin jutussa ensin luki.