Sähkökatkojen piinaamassa Kainuussa ei ole vielä tarvinnut evakuoida ketään – "Ihmiset ovat pärjänneet olosuhteisiin nähden hyvin"

Kainuun tykkylumen aiheuttamat sähkönjakeluongelmat eivät ole vielä aiheuttaneet evakuointeja, kertoo pelastusjohtaja Anssi Parviainen Kainuun pelastuslaitokselta. Hätämajoituksen ja muonituksen järjestämiseen on kuitenkin varauduttu kuntien ja viranomaisten kanssa.

– Sää on pakastumassa, ja emme vielä tiedä miten se vaikuttaa tähän tilanteeseen. Lisääkö se vai vähentääkö se sähköjakelun keskeytysten määrää, tämä on se kysymys. Jos sähköttä olevat rakennukset alkavat kylmetä liikaa, silloin ihmisiä on pakko alkaa siirtää muihin tiloihin.

Parviaisen mukaan ihmiset ovat pärjänneet kodeissaan sähkökaaoksen aikana olosuhteisiin nähden hyvin. Näin siitä huolimatta, vaikka jotkut asukkaat ovat saattaneet olla ilman sähköä useitakin päiviä.

Parviainen huomauttaa, että harvaan asutulla alueella ihmiset ovat tottuneet tavallista niukempaan palveluverkkoon.

– Ihmisiltä on tullut viestiä, että kyllä me pärjätään ja ollaan sitä ennenkin pärjätty ilman sähköä, eikä matkapuhelinlinjat ole aina ennenkään toimineet.

Parviainen kertoo, että joillakin paikkakunnilla naapurit ovat auttaneet toisiaan tarpeen tullen. Asukkaita ovat auttaneet myös järjestöt ja kyläyhdistykset. Muun muassa Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat kierrelleet vanhusten kodeissa ja toimittaneet heille esimerkiksi varageneraattoreita, huopia ja vesikanistereita.

Sähkökatkoista on kuitenkin aiheutunut suurta haittaa etenkin maatilallisille. Osa heistä on joutunut esimerkiksi lypsämään lehmät käsin, sillä kaikilla ei ole varavirtaa käytössään. Eläinten hätäteurastuksiin ei ole jouduttu vielä turvautumaan.

Pelastuslaitoksella lähes 100 tehtävää

Kainuun pelastuslaitos on saanut 95 tehtävää sähkökatkotilanteen aikana, mikä on huomattavasti enemmän tavanomaiseen aikaan verrattuna. Tehtävät ovat olleet lähinnä tykkylumen painosta kaatuneiden puiden raivaamista pois teiltä. Parviaisen tietojen mukaan ensihoito ei ole saanut tavallista enempää tehtäviä sähkönjakeluongelmien vuoksi.

Hätänumeroon 112 soitettaessa on saattanut esiintyä häiriöitä sähkökatkojen takia, kun matkapuhelinverkon tukiasemat ovat toimineet akkukäyttöisellä varavirralla. Sittemmin tukiasemien toimivuutta on pystytty parantamaan.

– Olemme rakentaneet ikään kuin turvaverkoston kaikkien operaattoreiden kanssa, jolla pyritään varmistamaan se, että kaikissa olosuhteissa jonkun operaattorin matkapuhelinverkko toimii.

– Jos oma matkapuhelinverkko ei toimi, silloin pitää vain valita lähin toimiva matkapuhelinverkko, jonka jälkeen soittaminen onnistuu, Parviainen opastaa.

Puhelinverkossa voi silti edelleen olla katvealueita. Matkapuhelinverkon toimimattomuudesta kertova vaaratiedote on sekin yhä voimassa.

Lue myös:

Pärjäisitkö päiväkausia ilman sähköä? Katso lista tarvikkeista, joita kotiin kannattaa varata

Kainuussa sähköttä yhä yli 5 000 taloutta – Ylen toimittaja Suomussalmella: "Täällä on aika hektinen tämä tilanne"