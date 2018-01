Viisi päivää ilman sähköä: "Kyllä osaa taas arvostaa, kun saa töpselin seinään ja kännykän laturiin"

Suomussalmella asuva Tiina Juntunen kertoo, että sähkökatkokset ovat muuttaneet koko arkielämän viimeisten päivien aikana.

– Viisi päivää olemme olleet käytännössä ilman virtaa ja kun sähköt ovat toimineet, se on tapahtunut pääosin yöaikaan, mistä meille ei ole paljolti iloa, Tiina Juntunen kertoi lauantaina Yle Uutisille.

Juntunen on ollut yhteydessä alueen sähkön jakelusta vastuussa olevaan Loiste Sähköverkkoon, mutta ymmärtää, että koska sähkökatkoja on niin paljon, on yhtiön vaikea arvioida, milloin tilanne korjaantuu.

– Tänä aamuna kun lähdin ajamaan töihin, pihatiellemme oli kaatunut mänty eli uusia vikojakin tulee koko ajan. Eilen keskustan alueella karsittiin isoja puita jalankulkijoiden turvallisuuden takia, Juntunen kertoo.

Sähkölämmitteisessä talossa asuva Juntunen on tyytyväinen siitä, ettei kovia pakkasia ole esiintynyt samanaikaisesti sähkönjakeluongelman kanssa.

"Onneksi on paikkoja, joihin voi lähteä evakkoon"

Se, että sähköt ovat kerrallaan vain noin tunnin päällä, näkyy Juntusen mukaan kuitenkin kotona monella tapaa.

– Ruuan valmistus ei onnistu, kynttilänvalossa ollaan, peseytyä ei voi ja saunan uunilla on lämmitetty talon toista päätä sen aikaa, minkä olemme siellä olleet. Onneksi meillä on myös paikkoja lähistöllä, jonne voi lähteä evakkoon, Juntunen sanoo.

– Osaa taas arvostaa, kun saa töpselin seinään ja esimerkiksi kännykän laturiin. Apua on kyllä saatu ja tiedotus on toiminut, esimerkiksi uimahallilla voi käydä peseytymässä ja kännykkää lataamassa. Syrjäkylille on järjestetty vesipisteitä, joista voi noutaa vettä.

Juntunen toivoo sään lämpenemistä, jotta tykkylumi putoaisi puista, mutta sääennusteen mukaan sellaista ei ole luvassa.

