Pakkasta pitkästä aikaa koko maassa – Kylmä sää kääntää Etelä-Suomen jokien pinnat laskuun

Lämpötila on ollut alkuvuonna jopa kymmenen astetta tavanomaista korkeammalla.

Lämpötilat laskevat pitkästä aikaa koko Suomessa pakkaselle. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan sunnuntaina mittarien elohopea on koko Suomessa pakkaslukemissa.

Kylmintä on sunnuntaina Meri-Lapin tienoilla, jossa lämpö putoaa arviolta 13:een miinusasteeseen. Myös maanantaille on ennustettu pakkasta koko Manner-Suomeen. Ahvenanmaalla sen sijaan on maanantaina nollakeli.

Vuosi on alkanut etenkin maan itäosissa erittäin leutona. Lämpötila on ollut jopa 10 astetta tavanomaista korkeammalla. Myös vuoden 2017 loppu oli Suomessa lauha.

Suomen ympäristökeskus varoitti aiemmin tällä viikolla, että heikkoja jäitä on syytä varoa Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Kainuussa.

Etelä-Suomen joet paikoin tulvalukemisessa

Etelä-Suomessa jokien vedenkorkeus on paikoin lokakuun tulvahuippujen lukemissa, kertoo Tulvakeskus. Runsaat vesisateet ovat nostaneet vedenpintaa myös Etelä-Suomen järvissä, ja Tulvakeskuksen mukaan vettä on noussut monin paikoin myös pelloille.

Tulvakeskus arvioi, että sään viilentyminen kääntää jokien vedenpinnat laskuun viimeistään sunnuntaina, kun pakkasta on luvattu koko maahan.

