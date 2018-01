Naiset pukeutuvat mustiin Golden Globe -gaalassa – ”Seksuaalinen häirintä värittää koko gaalan”

Los Angeles

Palmujen katveessa käy vilinä, kun Beverly Hilton -hotellissa tehdään viime hetken valmisteluja sunnuntai-illan Golden Globe -gaalaa varten.

Hotellin edustan katukiveystä päällystetään punaisella matolla, jolla viime vuoden parhaiden elokuvien ja tv-sarjojen tähdet pääsevät esittelemään juhlapukujaan salamavalojen välkkeessä.

Tänä vuonna puvuista on kohistu jo etukäteen. Ne ovat oletettavasti kaikki mustia.

Ilmassa oleva muutoksen tuntu saattaa syrjäyttää palkittavat elokuvat ja tv-sarjat, sillä Golden Globes on ensimmäinen gaala sen jälkeen, kun tuottaja Harvey Weinsteinin seksuaalinen öykkäröinti paljastettiin ja ongelman suuruus Hollywoodissa nousi otsikoihin.

Naistähdet ovat kehottaneet gaalaan tulevia pukeutumaan mustiin vastalauseena seksuaaliselle häirinnälle. Moni tuo mukanaan aktivisteja puhumaan pitkään vaietusta aiheesta.

Aiheen merkityksen tiedostavat myös gaalan järjestäjät.

– Meillä on paljon puhuttavaa, juontaja Seth Meyers lupaa gaalan mainoksessa.

Sanoiko hän oikeasti niin?

Viime vuoden parhaita elokuvia ja tv-sarjoja juhliva Golden Globe -gaala järjestetään jo 75. kerran. Vuosien varrella perinteikäs tapahtuma on kasvanut Yhdysvaltain kolmanneksi katsotuimmaksi tv-gaalaksi heti Oscareiden ja Emmyjen jälkeen.

Golden Globe -palkinnot jakavan Hollywood Foreign Press Associationin jäsen, toimittaja Kirpi Uimonen. Juulia Klemola

– Samana on pysynyt se, että Golden Globeja jakavat Etelä-Kaliforniassa asuvat ulkomaiset toimittajat, ja se, että gaala on aina ollut tähtipainotteinen, sanoo palkinnot jakavan HFPA-järjestön suomalainen jäsen Kirpi Uimonen.

Vaikka järjestössä on kaksi suomalaista jäsentä, tunnetaan Golden Globe -gaala Suomessa lähinnä jonkinlaisena Oscareiden pikkuveljenä.

Yhdysvalloissa pikkuveli tunnetaan paremmin. Se on suosittu, hauska ja aina hieman hiprakassa.

– Kuulostaa pramealta, mutta me sanotaan Hollywoodissa, että Golden Globes on vuoden rennoin juhla. Ihmiset voivat juoda gaalan aikana, joten he ovat paljon rennompia kuin vaikka Oscareissa, joissa istutaan elokuvateatterissa ja katsotaan yli kolme tuntia lavaesitystä, Uimonen sanoo.

Amerikkalaisessa mediassa toistuu toistumistaan käsitys siitä, että Golden Globe -gaala on isoveljeään arvaamattomampi. Siltä odotetaan "sanoiko hän oikeasti niin" -hetkiä ja sosiaalisen median aikakaudella myös parasta GIF-kuvien materiaalia.

Skandaali läsnä myös ehdokkuuksissa

Tänä vuonna eniten Golden Globe -ehdokkuuksia on elokuvista saanut meksikolaisen Guillermo del Toron fantasiaseikkailu The Shape of __Water ja tv-sarjoista HBO:n viime kevään hitti Big Little Lies. Lista kaikista ehdokkaista löytyy täältä (siirryt toiseen palveluun).

Eniten ehdokkuuksia on elokuvista saanut fantasiaseikkailu The Shape of Water. Fox Searchlight Pictures / Twentieth Century Fox Film Corporation

Rasismia käsittelevän satiirisen Get __Out -kauhuelokuvan ehdokkuus parhaiden komedioiden ja musikaalien kategoriassa herätti huomiota joulukuussa. Kun elokuvan tuottaneen studion tekemästä kategoriavalinnasta kysyttiin ohjaaja Jordan Peeleltä, hän vastasi pilke silmäkulmassa elokuvansa olevan oikeasti dokumentti.

Myös Hollywoodia nyt ravistelevat skandaalit näkyvät ehdokkuuksissa. Ohjaaja Ridley Scottin uusin elokuva All the Money in the __World, josta näyttelijä Kevin Spacey sai potkut häirintäsyytösten takia, on ehdolla kolmessa kategoriassa. Yhden ehdokkuuksista sai Spaceyn korvannut Christopher Plummer.

Hollywood muuttuu

Hollywoodin uudet tuulet tulevat näkymään Golden Globe -gaalassa punaiselta matolta juhlapuheisiin asti.

– Elokuvatähdet tuovat aktivisteja mukaan tähän gaalaan, joten se värittää koko gaalan, Uimonen sanoo.

– Me tietenkin tuemme ihmisiä, joita on kiusattu ja jotka pääsevät nyt puhumaan siitä. Tuemme sitä, että yhteiskunta muuttuu ja että Hollywood muuttuu. Tämä ei ole enää hierarkinen elokuvakaupunki, jossa vain pomoilla on sanavaltaa.

Ikoninen Hollywood-kyltti Los Angelesin Mount Lee -kukkulalla. Juulia Klemola

Yksi uuden ajan merkki on, että Golden Globe -gaalassa ei enää nähdä perinteistä Miss Golden Globea. Sen tilalla on nyt Golden Globe -lähettiläs. Ensimmäisenä pestissä toimii elokuvatähti Dwayne Johnsonin tytär Simone Garcia Johnson.

– Olen iloinen, että HFPA päätti tehdä muutoksen, joka vie kohti tasa-arvoa, Garcia Johnson sanoo.

– Olen iloinen myös kaikkien niiden naisten puolella, jotka vihdoin puhuvat ahdistelusta. Mustiin pukeutumisen tarkoituksena on laajentaa tietoisuutta seksuaalisesta väkivallasta Hollywoodissa, mutta myös kaikilla muilla aloilla.

Yhtä aikaa paras ja huonoin?

Hollywoodin ulkomaisten viihdetoimittajien järjestö HFPA on saanut osansa kritiikistä. Mediassa järjestöä on välillä kutsuttu salaperäiseksi ja jopa salaseuraksi.

– En itse näe tässä mitään salaista. Kaikki tietomme ovat avoimesti internetissä ja helposti saatavilla. Tällaiset luonnehdinnat voivat juontaa pitkälle historiaan, järjestön jäsen Kirpi Uimonen pohtii.

Gaalan menneisyydestä löytyykin huhuja siitä, että ehdokkuudet tai jopa palkinnot olisivat olleet ostettavissa. Kuuluisin tapaus on vuodelta 1982, jolloin näyttelijätär Pia Zadora palkittiin vuoden uutena tähtenä elokuvasta Neitsytperho (Butterfly).

Palkinnon epäiltiin olleen Zadoran miljardöörimies Meshulam Riklisin lahja vaimolleen, sillä Golden Globen lisäksi Zadora voitti muun muassa vuoden huonoimman näyttelijättären Razzie-palkinnon. Kaiken kaikkiaan Neitsytperho sai kolme Razzieta.

Hollywood-tähdistä etenkin Gary Oldman on arvostellut Golden Globe -gaalaa kovasanaisesti (siirryt toiseen palveluun).

Kuin hääjuhlan istumajärjestys

Usein kritiikki on kohdistunut siihen, että HFPA on Golden Globe -gaalan merkitykseen nähden melko pieni järjestö. Siinä missä Oscareista päättävään Yhdysvaltain elokuva-akatemiaan kuuluu yli 8 000 jäsentä, päättää Golden Globejen saajista 90 ihmistä.

– Ymmärrän sen, että olemme pienehkö ryhmä. Me olemme kuitenkin kaikki ammattitoimittajia, jotka päivittäin seuraamme elokuvia ja tv-sarjoja. Jäsenemme tulevat eri puolilta maailmaa noin 50 eri maasta ja ikäjakaumamme on noin 30:sta 90:ään vuoteen. Minusta se on se tekijä, joka ennen kaikkea värittää meidän ehdokkaita ja voittajia, Kirpi Uimonen sanoo.

Paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt se työ, jota pieni mutta vauras järjestö tekee elokuvien eteen maailmalla. HFPA lahjoittaa vuosittain useaita miljoonia euroja elokuva-alan oppilaitoksille, vanhojen elokuvateattereiden kunnostamiseen ja filmien restaurointiin.

Uimonen ei gaalan alla ehdi murehtia mistään muusta. Hänen asialistallaan on elokuvatähtien nirsoilu siitä, kuka voi istua kenenkin vieressä.

– Tämä on kuin tekisi istumajärjestystä hääjuhlaan. Kaikilla ihmisillä on taustaa keskenään. Toiset tulevat hyvin toimeen, toisilla on ollut kitkaa menneisyydessä. Ihmisillä on ollut suhteita, he ovat riidelleet tai heillä on niin eriävät poliittiset mielipiteet, että he eivät voi olla samassa pöydässä. Joskus tulee kämmejä, ja siitä saadaan kyllä kuulla.

Tänä vuonna vieraiden joukossa istuu myös Gary Oldman. Ensimmäisen Golden Globe -ehdokkuutensa elokuvasta Synkin hetki saanut Oldman luonnehti mediassa ehdokkuuttaan kuorrutukseksi kakun päällä.