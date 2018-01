Runoilija Markku Into on kuollut

Markku Into

Into tunnettiin 1960-luvun turkulaisen underground-liikkeen keskeisenä hahmona.

Runoilija ja kääntäjä Markku Into on kuollut, Turun Sanomat kertoo (siirryt toiseen palveluun). Into oli kuollessaan 72-vuotias. Hänet tunnettiin 1960-luvun turkulaisen underground-liikkeen keskeisenä hahmona.

Into kirjoitti runokokoelmia, proosaa ja näytelmiä. Hän myös käänsi beat-sukupolven kirjailijoiden kuten Allen Ginsbergin ja Lawrence Ferlinghettin tuotantoa sekä Charles Bukowskia ja Hunter S. Thompsonia.

Into oli myös mukana tunnetussa underground-yhtyeessä Suomen Talvisota 1939-40. Yhtyeessä vaikuttivat myös muun muassa runoilija Jarkko Laine sekä muusikot M. A. Numminen ja Rauli Badding Somerjoki.

Underground-gurun titteliä Into kantoi lopun ikänsä. Hän kertoi STT:lle haastattelussa vuonna 2005, ettei ollut asiasta kovin ihastunut.

– Se on vähän korni leima, ikään kuin koko tuotantoni olisi undergroundia, ja sitähän se ei ole. Sitä paitsi u-kausi kesti vain muutaman vuoden 1960-luvun lopulla, Into kertoi.

Samalla hän kuitenkin vakuutti tunnustavansa yhä samoja arvoja kuin tuolloin.

Runoilijaksi synnytään

Into kertoi STT:lle saaneensa alkusysäyksen runoilijaksi lukiossa. Naantalin yhteiskoulussa äidinkielen opettaja antoi luettavaksi suomalaisia modernisteja, jotka innostivat eri tavalla kuin loppusoinnullinen runous.

– Huomasin, että tämähän onkin mielenkiintoista, Into muisteli.

Runoudessaan Into loi omaperäisen tyylin ja tuotti lopulta yli 20 teosta. STT:n vanhassa haastattelussa hän toisaalta kumoaa ja toisaalta vahvistaa runoilijamyyttejä.

Ensinnäkin: runoilijat eivät ole kapakoita nuohoavia ikuisia boheemeja.

– Renttu ei pysty kirjoittamaan. Selvin päin ja järjissään työ on tehtävä, hän kertoi.

Toisaalta Into uskoi, että runoilijaksi ei voi opetella, vaan sellaiseksi synnytään.

– Runoilija näkee arjessakin enemmän kuin muut. Urallaan Into palkittiin muun muassa Eino Leino -palkinnolla vuonna 2001 ja Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinnolla vuonna 2015.

Markku Into Elävässä arkistossa (siirryt toiseen palveluun)