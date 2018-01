My light is your light... Kasarmitorille pystytetty minimalistinen neonvaloteos on palestiinalais-libanonilaisen taiteilijan Alaa Minawin näkemys kotinsa jättäneestä pakolaisperheestä. Teos keskustelee 10metriä korkean Pekka Kauhasen tekemän Talvisodan muistomerkin Valon tuojan kanssa.

Outi Kuitunen / Yle