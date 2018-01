Löytö kanuunan sisältä: Mustaparran merirosvolaivalla luettiin seikkailukirjaa

Maailman luultavasti kuuluisimman merirosvon Mustaparran lippulaivan tutkijat ovat tehneet löydön, jollaisia laivojen hylyt tarjoavat harvoin. Siksi se on tutkijoille kultakolikkoja kalliimpi, vaikka onkin pelkkää paperia. Sellaisen säilyminen 300 vuotta vedessä on erittäin poikkeuksellista.

Queen Anne's Revenge eli Kuningatar Annan kosto -aluksen hylky löytyi kaksi vuosikymmentä sitten Yhdysvaltain rannikolta. Pohjois-Carolinan osavaltion Queen Anne's Revenge -projektin (siirryt toiseen palveluun) valtava tutkimusurakka jatkuu edelleen.

Yksi vaatimaton löytö oli märkä mytty kanuunan piipussa. Ruudin mustaama nyssykkä osoittautui kankaaksi ja paperiksi.

Konservoijat saivat eroteltua 16 paperinpalasta, joista suurimmallakaan ei ole pituutta ja leveyttä kuin vajaat pari senttiä. Seitsemässä palasessa oli säilynyt sanoja. Siitä alkoi kuukausien salapoliisityö.

Meritermit auttoivat alkuun

Koska rivit kulkivat päällekkäisissä palasissa samaan suuntaan, tutkijat päättelivät, että kyseessä täytyivät olla yhdestä ainoasta kirjasta revityt sivut. Ensimmäisten lukukelpoisiksi saatujen sanojen joukossa olivat "etelä" ja syvyysmitta "syli".

Ne antoivat syytä olettaa, että kyseessä oli merenkäyntiin liittyvä teksti. Ratkaiseva onnenpotku oli sana "Hilo”, joka lisäksi oli painettu kursiivilla ja tuntui siksi tarkoittavan paikan nimeä, kertovat konservoijat muun muassa National Geographic (siirryt toiseen palveluun) ja Atlas Obscura (siirryt toiseen palveluun) -lehdille.

Havaijilla on Hilo-niminen paikka, mutta siitä kirjoitettiin Euroopassa vasta 1780-luvulla. Oikea "Hilo" löytyi Perun rannikolta. Siellä sijaitsi espanjalaisten siirtokunta Ilo.

"Hilon" perusteella selvisi lopulta, että silppu oli peräisin Englannin laivaston kapteenin Edward Cooken matka- tai seikkailukirjasta (siirryt toiseen palveluun). Kirjan nimi suomennettuna olisi "Matka Etelämerelle ja maailman ympäri suoritettuna vuosina 1708, 1709, 1710, 1711".

Kirjassa kerrotaan muun muassa autiolta saarelta löytyneensä miehestä, joka oli viettänyt siellä neljä vuotta. Hänen uskotaan olleen Daniel Defoen mielessä, kun tämä kirjoitti kuuluisan kirjansa Robinson Crusoesta seitsemän vuotta myöhemmin.

Esinelöytöjä kanuunoista lääkeruiskuihin

Merirosvojen lukutaito ei tullut tutkijoille yllätyksenä. Heidän tiedetään vieneen myös kirjoja ryöstämistään aluksista, ja Mustaparran on kerrottu kirjoittaneen päiväkirjaa.

Aikalaisten mukaan se varastettiin Mustaparran kuoltua. Kymmeniä tuhansia muita esineitä on jo konservoitu, ja paljon on vielä myös tutkimatta. Osa on edelleen merenpohjassa makaavassa hylyssä. Queen Anne's Revenge -projektin (siirryt toiseen palveluun) sivulla on runsaasti tietoa ja kuvia tutkimuksista.

Löytöjen joukossa on tietysti paljon aseita, kanuunojen lisäksi myös muun muassa aikansa käsikranaatteja: raudan- ja lasinkappaleiden ja ruudin sekoitusta pulloissa, joihin oli pujotettu lopuksi sytytyslanka.

Taistelukunnon ylläpidosta kertovat monet lääketieteelliset instrumentit. Laivalla iskettiin suonta ja annettiin peräruiskeita. Yksi löydetyistä ruiskuista lienee tarkoitettu virtsaputken huuhteluun. Ruiskusta löytyi elohopeaa, jolla hoidettiin kuppaa. Hoito helpotti oireita mutta tappoi potilaan.

Mustaparta on ollut esikuvana Pirates of the Carribean -elokuvasarjan merirosvolle Jack Sparrow'lle. Tätä puolestaan jäljittelivät nämä ihailijat sarjan uusimman filmin Japanin-ensi-illassa viime kesänä. Franck Robichon / EPA

Hurjalla miehellä oli raju loppu

Yksi eniten huomiota saaneista esinelöydöistä on messinkinen miekan kahva. Terän olivat aika ja merivesi syöneet pois. Tutkijat arvelevat, että kahvaan kaiverrettu naisen kuva esittää kuningatar Annaa, ja miekka taisi kuulua itselleen merirosvokapteenille.

Mustaparta eli Edward Thatch osallistui Annan sotaan rosvoamalla vihollisvaltioiden laivoja. Kun sota loppui, Mustaparta jatkoi ryövärin uraa Amerikan ja Karibian vesillä omin luvin.

Lippulaiva karahti matalikolle ja upposi kesällä 1718, ja Mustaparralta meni henki taistelussa joitakin kuukausia myöhemmin. Sen kerrotaan vaatineen viisi pistoolinlaukausta ja 20 miekanviiltoa.