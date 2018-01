Kuopion Nilsiässä on evakuoitu hotellin asukkaita tulipalon takia, kertoo pelastuslaitos.

Palo syttyi ensitietojen mukaan Sokos Hotel Tahkon keittiössä alkuyöstä. Pelastuslaitos on saanut tulipalon sammumaan. Hotellin käytävällä on savua ja hotellin asiakkaat on evakuoitu. Palo saatiin rajattua keittiöön.

Tiedossa ei ole, että kukaan olisi loukkaantunut palossa. Päivystävän palomestarin mukaan evakuoituja on 54. Heidät saatiin evakuoitua henkilökunnan toimesta.

Päivitetty klo 03.19.

Lähteet: STT