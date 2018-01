Golden Globe -palkinnot jaettiin – katso tästä palkitut

Yhdysvalloissa on jaettu tv- ja elokuva-alan Golden Globe -palkinnot.

Parhaan ohjaajan palkinnon sai Guillermo Del Toro elokuvasta The Shape of Water. Parhaaksi draamaelokuvaksi valittiin Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, komediaelokuvien sarjan voitti Lady Bird.

Draamanäyttelijän palkinnon sai Gary Oldman elokuvasta Darkest Hour ja naisnäyttelijän palkinto meni Frances McDormandille draamasta Three Billboards Outside Ebbing, Missouri . Kyseisen elokuvan miessivuosasta palkittiin Sam Rockwell.

Parhaan tv-sarjan naispääosan palkinnon voitti Elisabeth Moss menestyssarjassa The Handmaid's Tale. Se palkittiin myös parhaana draamasarjana. Mini-tv-sarjan naispääosapalkinnon sai Nicole Kidman roolistaan sarjassa Big Little Lies. Vastaava miespääosapalkinto meni Fargo-sarjan Ewan McGregorille.

Gisele Schmidt ja Gary Oldman saapuivat Golden Globe -gaalaan. Oldman voitti parhaan draamanäyttelijän palkinnon. Mike Nelson / EPA

Pukeutumisessa värien sijaan mustaa

Osa elokuva-alan Golden Globe-gaalaan osallistuvista tähdistä asteli mustissa punaiselle matolle. Mustalla juhlavaatetuksella on tarkoitus osoittaa tukea seksuaalisen häirinnän uhreille. Pukeutumisprotestin aloitti satojen Hollywoodin naisvaikuttajien liike, joka tahtoo kitkeä häirinnän alalta.

Gaalaan mustissa asuissa saapuivat muun muassa näyttelijät Meryl Streep, Allison Williams ja Catherine Zeta-Jones. Moni tähti toi seuralaisenaan gaalaan aktivistin, jotka ovat työskennelleet häirinnän ja syrjinnän kitkemiseksi.

Seksuaalinen häirintä nousi viime vuonna puheenaiheeksi metoo-kampanjan myötä.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri voitti parhaan elokuvan palkinnon. Ohjaaja Martin McDonagh (vas.) otti palkinnon vastaan elokuvansa tuotantoryhmän kanssa. Mike Nelson / EPA

Lähteet: AP, STT, Reuters