Aku-myrskystä selvitty odotettua vähemmällä

Enimmillään myrsky katkoi sähköt noin 8 000 asiakkaalta. Nyt sähköttömiä asiakkaita on hiukan yli 2 000.

Ilmatieteen laitos varoittaa kovasta tuulesta merialueilla sekä Pohjois-Suomessa. Maalla tuulivaroitus on voimassa Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella.

Lännen ja luoteen välinen tuuli on Ilmatieteen laitoksen mukaan näillä alueilla voimakasta iltapäivällä ja illalla. Tuuli puhaltaa puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa. Tuuli voi Ilmatieteen laitoksen mukaan kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja.

Aku-myrskyn tuulet piiskasivat jo eilen länsirannikkoa aiheuttaen sähkökatkoja. Puoli kuuden aikaan aamulla koko maassa oli noin 2 800 taloutta (siirryt toiseen palveluun) vailla sähköjä. Katkoja on Etelä- ja Länsi-Suomessa Aku-myrskyn vaikutusalueella sekä Kainuussa, missä tykkylumi on katkonut sähkölinjoja.

Pelastulaitoksilla kaatuneita puita ja klapihommia

Ennen kello kuutta aamulla Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrottiin, että yöllä ja varhain aamulla oli ollut muutamia vahingontorjuntatehtäviä – määrä ei poikennut palomestarin mukaan paljoa normaalista.

– On ollut muutamia vahingontorjuntatehtäviä, joissa puu on kaatunut tielle, kertoi palomestari Matti Willman.

Hänen mukaan ennusteita seurataan tarkkaan, eikä valmiutta ole lisätty erityisesti. Willman pohtii, että myrsky saattaa olla jäljessä ennusteista.

– Varmaan lähitunnit kertovat, kuinka voimakkaan se tulee Pirkanmaalle.

Porin alueen päivystävä palomestari kertoi varhain aamulla, että mitään vakavampaa tehtävää ei ole tullut myrskyn vuoksi.

– Yö on ollut hyvinkin vilkas. Alkuillasta lähtien on ollut noin 20 tehtävää ja vielä niitä näyttää riittävän. Puita on kaatunut teille, pihoille ja talojen päälle, kuvaili puolestaan eteläisen Satakunnan päivystävä palomestari Timo Lehtonen.

– Klapihommia on tehty koko yö sujuvasti. Puita on raivattu ja pilkottu kulkuväyliltä, hän sanoi.

Lehtonen arvioi, että raivaustehtäviä tulee pelastuslaitokselle vielä lisää, kun ihmiset heräilevät.

