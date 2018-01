Aku-myrsky katkoi Porissa sähköjä – palomiehillä riittänyt klapihommia

Porissa on ollut pahimmillaan yön aikana yli 3 000 sähkötöntä taloutta. Aamulla tilanne on rauhoittunut ja enää sähköttömiä talouksia on muutamia kymmeniä.