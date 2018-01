Hotellin asukkaat evakuoitiin Tahkovuorella yöllä tulipalon takia

Sokos Hotel Tahkovuori evakuoitiin aamuyöllä hotellin keittiössä syttyneen tulipalon takia. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta yöllä vähän ennen kello kahta.

Palo rajautui hotellin ensimmäisessä kerroksessa olevaan ravintolan pääkeittiöön palo-osastoinnin ansiosta. Palosta levisi savua hotellin käytäville ja hotellin henkilökunta evakuoi kaikki 54 asukasta läheisen Tahko Spa -hotellin tiloihin.

– Paikalle kun tultiin, oli palon alkupaikka liekeissä. Palo-osastointi piti ravintolasaliin ja muihin tiloihin päin ja palo rajautui keittiötilaan, kertoo palomestari Risto Taskinen.

Taskinen kiittelee hotellin työntekijöitä nopeasta toiminnasta.

– Siihen mennessä kun palokunta tuli paikalle, hotellin henkilökunta oli evakuoinut henkilöt ja toiminut erinomaisen hienosti. Hotellin käytävät oli kierretty, herätelty asukkaat ja tarkastettu että kaikki kirjoilla olleet asukkaat olivat ulkona.

Kukaan ei loukkaantunut palossa. Ambulanssihenkilökunta kävi arvioimassa kahden yövuorossa olleen työntekijän voinnin.

Hotellin ravintola sijaitsee pitkän hotellirakennuksen toisessa päässä. Palosta levisi savua ravintolasaliin sekä samassa siivessä ravintolan yläpuolella olevien majoitustilojen käytäviin.

Osa hotellin asiakkaista sijoitettiin mökkeihin ja osa Tahko Span huoneistoihin.

Kevään hiihtosesongin ei uskota vaarantuvan

Hotellille saatiin yöllä sähkömiehet toteamaan tilat turvallisiksi. Pari tuntia palon jälkeen pelastuslaitos antoi hotellille luvan ottaa käyttöön toisen majoitussiiven, jossa savuvaurioita ei ollut. Asiakkaita päästettiin sinne nukkumaan kello kolmen ja neljän välillä.

Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtaja Ville Puustinen saapui hotellille jo aamuyöllä. Hänen mukaansa hotellin ravintolan toiminnan katkoksesta pyritään tekemään mahdollisimman lyhyt ja ravintola saadaan kuntoon ennen kevään sesonkia.

– Se on aika pienellä alueella, savuvahinkoja on siellä keittiössä aika laajalti. Ilmanvaihto on vetänyt savua kiinteistön päätyyn. Ilmanvaihtoa joudutaan siellä rassaamaan ja kaikki sähköt tekemään uusiksi. Uskoisin, että ei tässä kenenkään lomia tarvitse ruveta perumaan.

Maanantaina aamulla hotellin asiakkaille järjestettiin aamiainen hotellin viereiseen ravintolaan, jonne hotellin ravintolan henkilökunta pääsi tekemään aamiaista.

Hälytys suuresta rakennuspalosta

Palon syttyessä keittiössä ei ollut ketään paikalla. Automaattinen paloilmoitin antoi pelastuslaitokselle ensimmäisen hälytyksen. Hotellin henkilökunta kävi tarkastamassa asiaa keittiössä, havaitsi tulipalon ja ilmoitti hätäkeskukseen että hotellilla on tosi kyseessä.

Sen myötä hätäkeskus nosti pelastuslaitoksen hälytyksen suureksi, jolloin Nilsiän paloaseman lisäksi sammutusautoja lähetettiin myös Siilinjärveltä ja Varpaisjärveltä, yhteensä kymmenen yksikköä. Kun tilannearvio saatiin paikan päällä tehtyä ja palo hallintaan sekä sammutettua, Siilinjärven yksiköiden hälytys peruttiin ja Varpaisjärven yksiköt jäivät avustamaan palopaikalle.

Poliisi ja pelastusviranomaiset pääsevät aloittamaan palon syyn tutkinnan päivällä. Palomestari Taskisen mukaan palaneessa tilassa oli keittiökoneita ja alustavasti näyttää siltä, että palo voi olla saanut alkunsa kylmälaitteesta.

Palon syyn tutkinnassa selvitetään myös, johtuiko palo tykkylumen aiheuttamista sähköpiikeistä. Savon Voiman mukaan aluella ei ole ollut tulipalon aikaan sähkökatkoja.

Juttua täydennetty klo 8.37.