Vakituinen parisuhde saattaa suojata sydänsairaita

Naimattomien riski kuolla sydänperäiseen sairauteen on yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan selvästi yleisempää kun vakiintuneessa parisuhteessa elävien.

Naimisissa olevat sydäntautipotilaat näyttäisivät elävän pitempään kuin naimattomat ja eronneet potilaat. Myös leskeytyneiden ennuste on heikompi kuin parisuhteessa elävien, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Parisuhteen terveyshyödyt on havaittu monissa tutkimuksissa tätäkin ennen, mutta yhdysvaltalaisten tulokset vahvistavat näyttöä entisestään.

Tulokset perustuvat runsaan kuudentuhannen keskimäärin 63-vuotiaan potilaan nelivuotiseen seurantaan. Osallistujat joko sairastivat sepelvaltimotautia tai heillä epäiltiin sitä. Seurannan aikana hieman yli tuhat osallistujaa menehtyi.

Verrattuna naimisissa oleviin, naimattomien riski menehtyä sydänperäiseen syyhyn seurannan aikana oli noin 40–50 prosenttia suurempi. Suurin piirtein samansuuruinen vaikutus havaittiin analyysissa, jossa tarkasteltiin erikseen, oliko potilas eronnut vai ollut koko ikänsä naimaton. Leskeytyneiden potilaiden kuolleisuus oli vielä suurempaa. Heidän riskinsä menehtyä seurannan aikana oli 70 prosenttia suurempi kuin naimisissa olevien.

Aineistot eivät paljasta, mistä yhteydet johtuvat, mutta vakaassa parisuhteessa olevat elävät usein terveellisemmin kuin yksin elävät. He myös sairastavat harvemmin masennusta ja heillä on todennäköisemmin vakaa sosiaalinen verkosto. On myös todennäköistä, että terveysseikat ja elintavat vaikuttavat siihen ketkä ylipäätään päätyvät naimisiin.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim