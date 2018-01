Tunnetko itsesi hiirenväriseksi? Se on turhaa – isoäidin harmaa on päivän sana

Harmaa on hiusten muotiväri. Oletko tietämättäsi salaa trendikäs?

Hyviä uutisia niille, joita hiusten harmaantuminen huolestuttaa. Harmaa on uusi superblondi tai korpinmusta. Häivähdys hopeaa on muodikasta. Uudesta trendistä kertoo muun muassa Glamour (siirryt toiseen palveluun)-lehti.

Hopearaidat ovat suosittuja kesämuotia esittelelevillä catwalkeilla muun muassa Diorin ja Chanelin näytöksissä New Yorkissa ja Pariisissa.

Onnekkaita ovat ne, joilla on luontaista hopeaa hiuksissaan, muotitietoisimmat hakevat harmahtavaa raitaa väripurkista.

Harmaa yhdistää keski-ikäiset ja milleniaalit

Taistelu harmaantumista vastaan alkaa usein keski-iässä. Harmaa halutaan melko usein visusti piilottaa. Muutosta on nyt ilmassa. Nuorten naisnäyttelijöiden ja julkisuuden henkilöiden värikarttaan harmaa on kuulunut jo pidempään. Muun muassa Rihanna, Kelly Osbourne ja Pixie Geldof lhakea hiusvärikartan hillittymmiltä asteikoilta raikkautta olemukseensa.

Harmaan pantterin käsite on laajenemassa nuorempia kohti. Nuorten miesten parturikäynneillä päädytään yhä useammin hopeanhohteeseen.

Trendisetteri Kelly Osbourne luottaa harmaaseen liituraitaan ja hopeaiseen hiusraitaan. AOP

Harmaa ja ylpeä siitä

Harmaan tehoon luottavat myös näyttelijät Kate Moss, George Clooney ja muotisuunnittelija Jean-Paul Gaultier. Harmaan sävyissäkin on eroja. The Guardian (siirryt toiseen palveluun)-lehti llinjaa aste-eroja näin: Nuorten värjätyt hiukset viestivät ironiaa, seniorihopeakettujen sävytys luotettavuutta ja kypsyyttä.

Niiinpä harmaa ei ole luopumisen vaan muutoksen väri iästä riippumatta.

56-vuotias yhdysvaltalainen näyttelijä-ohjaaja George Clooney luottaa harmaan sävyyn. AOP

Hiusten harmaa väri viestii itseluottamusta

New York Times-lehden mukaan Amazonissa tehdyt harmaata hiusväriä koskevat haut ovat kolminkertaistuneet. Alati uutta hakevat fashionistat ovat nimenneet tyylikkään harmaan "isoäidin harmaaksi". "Granny chic" on päivän sana. Myös pop-ikoni Lady Gaga on hakenut sähäkkyyttä harmaasta väripurkista.

Lady Gaga ei pelkää hätkähdyttää. Vuoden 2015 Grammy Awardseissa tähti oli valinnut hiustensa sävyksi hopean hohdon. AOP

"Harmaa liike" puhuttaa muotimaailmaa. New York Times-lehden haastattelema sukupuolentutkija, professori Rose Weitz Arizonan yliopistosta luonnehtii harmautta statementiksi. Naisilla on rahaa ja rohkeutta muuttua harmaiksi. Harmaa lisää vetovoimaa.

Kun näyttelijätär Nicole Kidman ilmaantui Australia-filminsä ensi-iltaan harmaita hiuksissaan, häntä syytettiin Hollywoodin viimeisen tabun, ikuisen nuoruuden ja iättömyyden myytin rikkomisesta. Nyt kellossa on toinen ääni. Tosin tiukimmat puristit pitävät tyylikkyyden merkkinä vain nuorten hiusten harmaita sävyjä.