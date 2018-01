Laskettelukeskuksen hotellin tulipalosta evakuoitu: Juoksimme pelästyneinä ulos

Pietarilainen Oleg Talalay kertoo heränneensä yöllä palohälyttimen ääneen. Hän juoksi ulos ja näki hotellin ravintolasta tulevan paljon savua. Paikalla oli myös pelastuslaitos.

– Nukuimme ja yhtäkkiä alkoi huutaa voimakas palohälyttimen ääni. Juoksimme ulos ja näimme, että hotellissa tosiaan palaa. Saimme mukaamme vain passit, Talalay kuvailee yötä.

Sokos Hotel Tahkovuori evakuoitiin maanantaina aamuyöstä, koska ravintolan keittiössä syttyi tulipalo. Sireenin ääneen herännyt Talalay sanoo, että tilanne oli pelottava.

– Et ymmärrä, mitä pitäisi tehdä, mitä tapahtuu. Sitten hotellin työntekijä juoksee hädissään ja koputtaa huoneiden oville ja sanoo: tulipalo. Pelotti. Et voi tietenkään tietää, miten iso tulipalo on.

Suomalaiset matkailijat puolestaan suhtautuivat tilanteeseen rauhallisesti, koska he saivat tietoa heti omalla äidinkielellään.

Talalay ja yli 50 muuta asiakasta vietiin läheiseen hotelliin. Osa valvoi tunteja, kunnes pääsi takaisin nukkumaan.

– Tässä oli onni mukana, sillä edellisenä yönä hotellissa oli 250 asiakasta, Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtaja Ville Puustinen sanoo.

Ravintolan keittiö tuhoutui palossa. Kukaan ei loukkaantunut tulipalon vuoksi.

Satojen tuhansien vahingot

Antti-Petteri Karhunen / Yle

Puustinen kertoo, että vahingot ovat satoja tuhansia euroja. Lisäksi hotellin välikatot joudutaan purkamaan ja ilmanvaihtokoneet vaihtamaan.

– Pelkästään keittiön arvo on 150 000–200 000 euroa, Puustinen toteaa.

Puustisen mukaan hotelli yritetään saada valmiiksi hiihtolomasesonkia varten.

– Korkeintaan kuukauden kuluttua keittiöstä lähtee seuraavan kerran annoksia.

Viranomaiset selvittävät palon syytä. On mahdollista, että palo on saanut alkunsa keittiön kylmälaitteesta. Palon syyn tutkinta valmistunee lähipäivinä.