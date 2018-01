Kainuun 5 miljoonan euron sähkökaaoksen taustalla muutakin kuin tykkylumi – Sähköyhtiö tulevasta: "Pistää pelottamaan"

Tykkylunta on edelleen paljon Ylä-Kainuun metsissä, mutta sähkökatkojen määrä on laskenut.

Mistä on kyse? Kainuun sähkökaaoksen pahimmat ajat näyttävät olevan ohi. Sähköyhtiö Loisteen keskeytyskartan mukaan ilman sähköjä on enää noin 230 taloutta.

Loisteelle sähkökatkot tulevat maksamaan arviolta 4,5–5 miljoonaa euroa.

Sähkökatkokset saattavat näkyä Loisteen asiakkaiden laskuissa siinä tapauksessa, että yhtiö päättää muuttaa merkittävästi tulevaisuuden suunnitelmiaan.

Vaaratiedote Kainuuseen on ohi.

Sähkökatkot johtuivat kahdesta asiasta: vanhoista sähkölinjoista ja tykkylumesta.

Kainuun sähkökaaoksen pahimmat ajat näyttävät olevan ohi. Parhaillaan sähköyhtiö Loisteen keskeytyskartan (siirryt toiseen palveluun) mukaan ilman sähköjä on enää noin 230 taloutta.

– Nyt näyttää pikkuisen valoisammalta. Säätila on pakastunut ja lumisateita ei ole odotettavissa, joten uusien vikojen syntyminen on jonkin verran vähentynyt. Kyllä siellä vielä yksittäisiä vikoja edelleen tulee, mutta nyt toivottavasti vanhat viat saadaan korjattua tämän päivän aikana, toteaa Loiste Sähköverkon liiketoimintajohtaja ja toimitusjohtaja Heikki Juntunen.

Vielä viikonloppuna sähköttömiä asiakkaita oli tuhansia, esimerkiksi perjantain ja lauantaina välisenä yönä ilman sähköjä oli noin 6 100 taloutta. Etenkin Kainuun pohjoisosassa työskenteli vuoroissa pari sataa asentajaa sekä reilut sata metsuria, metsäkoneenkuljettajaa sekä kaivinkoneenkuljettajaa.

Viikonloppu oli työntäyteinen myös Kainuun pelastuslaitokselle, ja kunnissa varauduttiin hätämajoitukseen. Evakuointeja ei kuitenkaan tarvinnut tehdä.

– Kun tiesimme, että sähköverkko on pystyssä muutaman tunnin päästä, se ratkaisi sen, ettei evakuointeja tehty. Onneksi sää rupesi viilenemään ja sähköverkko pysyi pystyssä. Kainuulaiset myös halusivat mieluummin olla kotonaan kuin lähteä tilapäismajoitukseen. Tällä turvattiin myös se, etteivät talot kylmenneet, sanoo Kainuun pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Anssi Parviainen.

Lumikuorma taivuttaa puut sähkölinjan päälle Hyrynsalmella Kainuussa perjantaina 5. tammikuuta. Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

Parhaillaan selvitetään viimeisiä vikoja, mutta esimerkiksi pienjännitevikoja saattaa olla vielä paljonkin. Ne myös korjataan, ja linjoja tarkistetaan entistä enemmän, ettei vikapaikkoja ole päässyt jäämään. Korjaustöiden jälkeen aloitetaan tapahtumien analysoiminen.

Sähkökatkot aiheutuivat tykkylumesta, joka muun muassa taivutti puita sähkölinjojen päälle. Tykkylunta on edelleen paljon puissa erityisesti Ylä-Kainuussa. Lumi on aiheuttanut isot metsätuhot, mutta se voi myös aiheuttaa vaaratilanteita.

– Jos liikutaan metsässä, täytyy olla erittäin varovainen. Puut ovat jännitteisiä ja saattavat katketa. Niitä ei pidä mennä ravistelemaan jos ei tiedä mitä on tekemässä. Taajamissa tilanne on osittain samanlainen, ja pelastuslaitos on kehottanut kuntia tarkastamaan liikenneväylien ja kevyen liikenteenväylien varret, jottei vaaratilanteita syntyisi, Parviainen kertoo.

Kainuuseen annettu vaaratiedote matkapuhelinverkossa ilmenevistä häiriöistä on nyt ohi. Lisäksi Kainuun pelastuslaitos luopuu yleisjohtovastuusta tänään maanantaina kello 14.15.

Historian ja lumen paino

Pääasiassa kaksi pitkää sähkökatkosta johtuivat tykkylumesta, mutta poikkeuksellisten sääolosuhteiden lisäksi taustalla oli muutakin.

– Suurin syy oli täysin poikkeuksellinen lumikuorma, jonka vuoksi avojohtojen reuna-alueilla olevien puiden latvuksia tippui johtojen päälle todella paljon. Tämä on myös historian jatkumon lopputulos. 1960–70-luvuilla tehtyjen linjojen elinkaari alkaa olemaan tiensä päässä, ne ovat teknisesti aika lopussa, Loiste Sähköverkon liiketoimintajohtaja ja toimitusjohtaja Heikki Juntunen toteaa.

Kyseisiä vanhoja linjoja Loiste on jo uusinut, mutta työtä on luvassa vielä noin 10 vuotta.

Sähkönsiirtomaksu nousee?

Kainuussa on kärsitty sähkövioista joulukuun lopusta saakka. Ensimmäinen pidempi katkos oli 29.12–1.1. välisenä aikana, pahimmillaan tuolloin sähköttömiä talouksia oli noin 6 500. Toinen katkos alkoi tammikuun toisena päivänä, jonka pahin aalto osui viime viikonlopulle. Perjantai-illan lumisateiden vuoksi enimmillään ilman sähköä oli noin 6 100 taloutta.

Sähkökatkokset tulevat maksamaan Loisteelle kokonaisuudessaan arviolta 4,5–5 miljoonaa euroa.

– Summa otetaan yhtiön kassasta. Siellä on sen verran rahaa, että tästä selvitään. Mutta missään tapauksessa tällaista ei voi tulla vuosittain, Heikki Juntunen kertoo.

Sähkökatkokset saattavat näkyä Loisteen asiakkaiden laskuissa.

– Yksittäisenä vikana tämä ei tule vaikuttamaan. Jälkianalysoinnin jälkeen on mietittävä, mihin suuntaan verkkoa lähdetään kehittämään. Menemmekö valitulla uralla vai teemmekö suunnanmuutoksia? Jos teemme merkittäviä suunnanmuutoksia, esimerkiksi muutamme tekniikkaa tai nopeutamme investointitahtia, se voi aiheuttaa paineita siirtomaksuun, Juntunen mainitsee.

Täysin poikkeuksellinen tilanne

Sähköyhtiö Loisteen historiassa ei ole ollut koskaan aiemmin näin pitkään kestänyttä katkosta.

– Kyllä tämä pikkuisen pistää pelottamaan, kun koskaan aiemmin ei tällaista ole ollut. Jos tällaisia alkaa tulla enemmän, varautumistoimia on jatkoa varten pakko tehdä, sanoo Loisteen Heikki Juntunen.

Sähkökatkoksista on opittu asioita esimerkiksi yhteistyöstä viranomaisten kanssa. Kriisin alkuvaiheessa pystytään nyt paremmin ja nopeammin reagoimaan.

– Meidän pitää vielä panostaa tiedottamiseen, jotta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pystymme kertomaan, että ongelmia on tulossa.

Juntunen pahoittelee yhtiön puolesta asiakkaille sähköttömyydestä aiheutuneita harmeja.

– Pahoittelut siitä, että tällainen tilanne on päässyt syntymään. Parhaamme olemme yrittäneet ja jatkossa kaikin keinoin pyrimme välttämään tällaisten tilanteiden toistuminen. Kovasti arvostan kainuulaista sitkeyttä, jolla siellä hankien keskellä ilman sähköä on pärjätty.

Näin Kainuun sähkökaaos eteni:

29.12.2017: Ensimmäinen suurhäiriö sähköverkossa alkaa Kainuussa. Jo aiemmin on pieniä katkoksia, mutta enemmän niistä kärsitään muualla Itä-Suomessa, kuten Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

30.12.2017: Kainuuseen annetaan vaaratiedote, sillä hätänumeroon 112 soitettaessa saattaa esiintyä häiriöitä. Puoli seitsemän aikaan illalla sähköttömiä talouksia on noin 5 500.

31.12.2017–1.1.2018: Sähköttömien talouksien määrä nousee vuodenvaihteessa noin 6 500:aan. Esimerkiksi Hyrynsalmen kunta tarjoaa kuntalaisille mahdollisuutta peseytyä kunnantalolla. Suomussalmella Kiannon Kuohut -kylpylä tarjoaa myös mahdollisuutta peseytymiseen.

1.1.2018: Suurin osa kaikista Itä-Suomen sähkövioista saadaan korjattua, sähköttömiä talouksia on enää muutamia satoja. Kainuun ensimmäinen suurhäiriö päättyy.

2.1.2018: Kainuun toinen suurhäiriö alkaa. Aamupäivällä ilman sähköjä on noin 1 300 taloutta.

4.1.2018: Osa sähköyhtiö Loisteen asiakkaista on ollut viisi päivää ilman sähköjä. Hyrynsalmen kunta varautuu hätämajoittamaan kuntalaisia. Kainuun pelastuslaitos määrittelee tilanteen vaativaksi pelastustehtäväksi ja ottaa kokonaistilanteesta johtovastuun. Lisäksi pelastuslaitos pyytää apua Puolustusvoimilta.

5.1.2018: Aamulla noin 1 200 taloutta on ilman sähköjä. Viranomaiset varautuvat siihen, että viikonloppuna luku nousee jopa 10 000:een. Sähkökaaoksen arvioidaan maksavan sähköyhtiö Loisteelle ainakin 3 miljoonaa euroa. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset kiertävät kodeissa. Maatiloilla eletään varavirran turvin. Sääennuste lupaa lisää tykkylunta.

6.1.2018: Aamupäivällä yli 5 000 taloutta on ilman sähköjä. Ketään ei ole vielä tarvinnut evakuoida. Sähköverkon vikoja saatiin kuitenkin lauantai-iltana korjattua nopeammin kuin uusia ehti syntyä, joten vikojen määrän odotettiin laskevan hieman seuraavan 12 tunnin aikana.

7.1.2018: Vikojen korjaaminen edistyy, mutta kymmenien ihmisten evakuoimista mietitään. Kainuun yrittäjien mukaan katkot ovat sekoittaneet yli sadan yrityksen toimintaa. MTK:sta arvioidaan, että tykkylumi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä metsänomistajille Kainuussa. Illalla sähköttömiä talouksia oli enää 500.

8.1.2018: Sähköttömien talouksien määrä on enää noin 230. Vaaratiedote ohi. Kainuun pelastuslaitos luopuu yleisjohtovastuusta tänään kello 14.15.