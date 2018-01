Tv-sarjan naisvarusmies kertoo kokemuksistaan asepalveluksen ajalta: "Lihaskunto heikkeni, peruskunto koheni"

Tänään asepalveluksensa aloittavat naisalokkaat saivat aamulla rautaisannoksen armeijakokemuksia Ylen aamu-tv:n haaastattelusta, jossa haastateltiin hiljattain kotiutunutta reservin vänrikkiä Moona Kaitosta. Hän on alkanut tulla suomalaisille tutuksi Ylellä alkaneessa Naissotilaat-nimisessä tv-ohjelmasarjassa.

Kaitosen mukaan palvelusaikana ei tullut vastaan rajoja, joiden vuoksi olisi pitänyt jättää kesken tai luovuttaa.

– Mutta varsinkin juoksukunto ei ole ikinä ollut vahvuuteni. Niinpä jotkut tehtävät tuottivat omia haasteita ja välillä ketutti, mutta kyllä siellä ihan hyvin pärjäsi.

Lihaskunto kuitenkin pääsi Kaitosen mielestä heikkenemään, tosin se johtuu lähinnä hänen siviiliaikaisesta voimanostoharrastuksestaan.

– Harrastin ennen inttiä voimanostoa ja armeijassa ei ihan niin usein päässyt salille kuin siviilissä ja mitä olisin halunnut, eikä välttämättä jaksanutkaan maastoharjoitusten jälkeen. Lihaskuntoni heikkeni valitettavasti, mutta peruskunto taas kasvoi, Kaitonen kertoo.

– Haminassa reserviupseerikoulussa taas oli enemmän haasteita, varsinkin vertaisjohtaminen on erittäin hankalaa. Se tuotti omat haasteensa.

Kokemuksena asepalvelus oli Kaitosen mielestä lähinnä kasvattava. Oli hyviä ja huonoja kokemuksia, mutta kaiken kaikkiaan jäi hyvä fiilis.

– Naisesta armeijapalvelus tekee ehkä vahvemman ja itsenäisemmän ja kasvattaa henkisesti, Kaitonen toteaa.

Kommenttia ja läppää

#Metoo- kampanjan myötä seksuaalinen häirintä ja ahdistelu on noussut julkisuuteen ennennäkemättömällä tavalla. Kaitosen mielestä häntä kohdeltiin armeijassa asiallisesti.

– Henkilökunta varsinkin on tosi asiallista. Et edes huomaa oletko mies vai nainen, kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Totta kai välillä on tullut vertaisilta kommenttia tai läppää, että miksi on naisena mennyt armeijaan. Kun on vaan hoitanut hommat hyvin, niin on pikkuhiljaa saanut arvostuksen ja kohdellaan ihan tasavertaisena.

Aamu-tv:n haastattelusssa niin ikään mukana ollut varusmieskouluttaja, kapteeni Hanna Lehtinen Porin prikaatista sanoo, että naiset ovat selvinneet palvelusajan vaateista hyvin.

– On aina mahtava nähdä, kun heilläkin on omat vastoinkäymisensä matkalle mahtunut, silti niistä selvittiin ja jokaikinen näistä naisista kasvoi siihen vastuuseen mikä heille annettiin.

Uudet alokkaat astuvat tänään palvelukseen. Vapaaehtoisen asepalveluksen aloittaa nelisensataa naista. Kaikkiaan palvelukseen astuvia asevelvollisia on noin 12 500.