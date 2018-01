Pankit kyttäävät miten suomalaiset innostuvat pitkistä asuntolainoista – kotitalouksien velkataakka kasvaa, parahtivat viranomaiset

Osa pankeista on lähtenyt kisaan pitkän maksuajan asuntolainoista.

Nordea kertoi maanantaina, että siltä voi hakea enimmillään 35 vuoden mittaisia asuntolainoja. Pankin mielestä suomalaisten varallisuus on sidottu liiaksi asuntoon. Muutakin omaisuutta voisi kartuttaa, jos asuntolainan lyhennykseen käytetty summa olisi pienempi.

Jo aiemmin pidemmän maksuajan asuntolainoja ovat tarjonneet Handelsbanken ja rajattuihin uudiskohteisiin S-Pankki. Handelsbanken myöntää asuntolainaa jopa 60 vuodeksi.

OP Ryhmä ja Danske Bank eivät ole tällä hetkellä kiinnostuneita pitkistä asuntolainoista, mutta seuraavat toki markkinoiden muutoksia.

Pankit eivät tarjoa pitkiä laina-aikoja hyvää hyvyttään vaan ne hyötyvät pidemmästä maksuajasta. Asiakkaat maksavat enemmän hoitokuluja ja mahdollisista sijoitustuotteista kertyy mukavasti tuloja vuosien saatossa.

Finanssivalvontakin reagoi Nordean ilmoitukseen varoittamalla jälleen pitkien asuntolainojen kasvattavan kotitalouksien velkataakkaa. Myös Suomen Pankki on samalla kannalla.

Pitkät asuntolainat kasvattaisivat edelleen ennätyskorkeaa kotitalouksien kokonaisvelkaantuneisuutta. Edelleen ajankohtainen blogi avaa asiaa: https://t.co/wXcCs0mgwT #asuntolainat #makrovakaus — Finanssivalvonta (@FIN_FSA) 8. tammikuuta 2018

Danske Bankin liiketoimintajohtaja Asko Mikkosen mielestä maksimiajat ovat liian kaavamaisia. Heiltä löytyy asiakkaan tarpeiden mukaan joustoa ylöspäin 30 vuoteen.

– Harvalla se asuntolaina säilyy samanlaisena vuosikymmeniä. Asuntoa vaihdetaan isompaan tai pienempään ja laina kilpailutetaan aina uudelleen, Mikkonen huomauttaa.

Lapsiperheet hakevat helpotusta asuinkuluihin

S-Pankilla on nyt runsaan vuoden kokemus 45 vuoden maksuajan asuntolainoista. Antolainauksen kehittämispäällikkö Päivi Huttusen mukaan muutkin pankit haluavat nyt testata, millaiset asuntolainat asiakkaita kiinnostavat.

– Kyllähän se kertoo jostakin, että Handelsbanken ja nyt Nordea ovat ilmaisseet kiinnostuksensa pidempiin laina-aikoihin. OP taas toi markkinoille 25 vuoden kiinteän koron toissa vuonna, huomauttaa Huttunen.

Pankki sanoo noudattavansa lainanannossaan Finanssivalvonnan ohjeita: Asiakkaan takaisinmaksukyky testataan kuuden prosentin korolla ja 25 vuoden laina-ajalla. Myös vakuuksien on oltava kunnossa. Nordea noudattaa samaa käytäntöä.

– Pitkien laina-aikojen tarkoitus ei ole ylivelkaannuttaa asiakasta, eli lainanottajalle tehdään aina stressitestaus, painottaa Huttunen.

Tiina Jutila / Yle

Hän kertoo, että pitkistä asuntolainoista ovat olleet kiinnostuneet erityisesti ruuhkavuosiaan elävät pariskunnat, joilla on pieniä lapsia.

– Heillä on selkeästi enemmän eri tarpeita, joihin palkkatuloja pitää kohdistaa. Asuminen on kuitenkin suurin yksittäinen kuukausittain menoerä.

Myös uusperheet hakevat asumiskustannuksiin helpotusta pidemmällä laina-ajalla.

S-Pankki myöntää maksimilainoja tällä hetkellä vain valikoituihin Skanskan, YIT:n ja SRV:n rakennuttamiin kerrostaloihin, jotka sijaitsevat hyvillä paikoilla kasvukeskuksissa.

Pankki ei paljasta, kuinka paljon se on myöntänyt pitkän maksuajan asuntolainoja.

Päivi Huttunen ja Asko Mikkonen ovat samoilla linjoilla Nordean Kiinteistöpankin toimitusjohtajan Tom Millerin kanssa: ei ole fiksua laittaa kaikkea varallisuutta samaan koriin eli sijoittaa vain seiniin.

Saako pitkän lainan ilman suojausta?

Korot ovat nyt alhaalla, mutta asiantuntijat ovat varoitelleet jo pitkään niiden nousevan ennemmin tai myöhemmin.

Kaikki pankit kiistävät, että pitkää lainaa hakevan pitäisi samalla ottaa jokin pankin tarjoamista korkosuojaustuotteista, takaisinmaksuvakuutuksista tai sijoittaa ylimääräinen raha esimerkiksi pankin sijoitusrahastoihin.

Toki niitä tarjotaan ja suositellaan lainaneuvotteluiden yhteydessä.

Nordea kertoo, että pankin myöntämistä uusista asuntolainoista 60 prosenttia on suojattu koronnousulta. Säästöpankkiryhmän asuntolainoista selvästi alle puolet on suojattu.

S-Pankin laina-asiakkaista 30–40 prosenttia on valinnut takaisinmaksuvakuutuksen. Korkosuojaustuotteita pankki ei tarjoa.

Noin 30 prosenttia Danske Bankin uusista asuntolainoista on korkosuojattu. Neljännes uusista laina-asiakkaista taas on ottanut lainaturvan eli vakuutuksen. Pieni osa on valinnut molemmat.

Handelsbanken tarjoaa yksityishenkilöille korkosuojauksen sijaan kiinteäkorkoista lainaa. Kaikista asuntolainoista niitä on neljä prosenttia.

