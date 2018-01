Venetehdas satsaa robottitekniikkaan – Inhan tehtaat pyrkii kaksinkertaistamaan Bustereiden tuotannon

Uusi Yaskawa-merkkinen osahitsausrobotti jauhaa veneiden perälevyjä Inhan tehtaiden uumenissa Ähtärissä. Projekti aloitettiin puolitoista vuotta sitten tutkimalla eri robottivaihtoehtoja sekä kouluttamalla työntekijöitä robotiikkaan. Yaskawa asennettiin Inhan tehtaille viime vuoden toukokuussa, ja tuotanto sillä aloitettiin syyskuussa.

Hitsausrobotti on Inhan tehtaiden ensimmäinen investointi matkalla kohti laajaa automatisaatiota. Robottitekniikkaan satsaamalla yhtiö pyrkii kaksinkertaistamaan veneiden tuotannon lähivuosina.

Petri Kivimäki on toinen Yaskawa-robotin pääkäyttäjistä Inhan tehtailla Ähtärissä. Pasi Takkunen/Yle

Työpaikkoja ei vähennetä

Ähtäriläisvalmisteisia Buster-alumiiniveneitä valmistuu tällä hetkellä noin 2000 kappaleen vuosivauhtia. Tuotannon tuplaamista pidetään Inhan tehtailla mahdollisena, mutta käsiparien lisäksi tavoitteeseen tarvitaan koneita.

– Työpaikkoja emme ole viemässä pois, vaan tavoitteena on tehostaa työtapoja. Työergonomia on myös yksi suuri kysymys, kertoo Inhan tehtaiden tuotantopäällikkö Kimmo Multaniemi.

Robotti ei pysty korvaamaan kaikkia osia veneteollisuudessakaan.

– Robotti pystyy kyllä tekemään esimerkiksi hitsauksessa tai osakokoonpanoissa paljon, kun vain tutkitaan tarpeeksi ja investoidaan niihin. Venevarustelu, lopputarkastukset ja -siivoukset tai pakkaamiset ei onnistu tokikaan automatiikalla, Multaniemi muistuttaa.

Automatisointi Ähtärissä elinehto

Venealan keskusliitosta uskotaan, että veneteollisuudessa automatisoinnin käyttöönotto ei ole vielä välttämättömyys.

– Veneala on perinteisesti hyvin käsityövaltainen ala, mutta automatisointi tuo tehokkuutta. Ei se ehkä elinehto alalla ole, mutta tervetullutta investointia, koska se voi auttaa pitämään työpaikkoja Suomessa parantamalla kilpailukykyä, kommentoi Venealan keskusliiton Finnboat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.

Inhan tehtailla puolestaan asia nähdään nimenomaan yritykselle elinehtona.

– Olemme ajatelleet asian niin, että pystymme tekemään tulevaisuudessa tuplasti veneitä samalla työntekijämäärällä. Se ei onnistuisi ilman automaatiota, eli kyllä se on elinehto, Inhan tehtaiden tuotantopäällikkö Kimmo Multaniemi sanoo.

Inhan tehtaiden tuotantopäällikkö Kimmo Multaniemi. Mirva Ekman/Yle

Venekauppa toipuu lamasta

Venekauppa sukelsi vuonna 2008, jolloin liikevaihdon luvut romahtivat huippuvuosista. Myös Inhan tehtaat joutui vähentämään tuolloin 46 työntekijää. Tällä hetkellä tehdas työllistää tuotannossa lähes 90 henkilöä, kun huippuvuosina väkeä oli toista sataa.

– Sitkeitä töitä ja tavallaan uhrauksiakin on nousu lamavuosien jälkeen vaatinut. Työntekijöitä ei ole enää niin paljon kuin silloin oli. Kuitenkin nyt teemme pienemmällä työntekijämäärällä saman verran veneitä kuin silloin, eli olemme kehittyneet todella paljon, Kimmo Multaniemi muistuttaa.

Japanilainen Yamaha Motor osti Busterin tuotemerkin, Inhan tehtaat sekä koko veneliiketoiminnan 2015. Viime vuonna Buster Boats osti Keskolta Yamarin -veneliiketoiminnot (siirryt toiseen palveluun), ja nyt vanhoja kilpakumppaneita valmistetaan osittain rinnan Ähtärissä.

Venealan uskotaan piristyvän lähivuosina.

Inhan tehtaiden Buster Boats osti Yamarinin Keskolta 2017. Mirva Ekman/Yle

– Suomen talous on nousussa ja kuluttajien usko tulevaisuuteen on varsin vahva, eli uskotaan, että veneala pääsee pikkuhiljaa kasvu-uralle. Nyt takana on pari vuotta nollakasvun kautta, mutta sieltä on tultu hiljalleen ylöspäin, Venealan keskusliiton toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo toteaa.

Inhan tehtaiden venetuotannosta lähes 70 prosenttia menee vientiin, mikä jäljittelee myös koko Suomen veneteollisuuden vientilukuja. Kotimaan markkinat ovat kuitenkin myös tärkeitä veneenvalmistajille, ja myös siellä odotetaan kasvua lähivuosina.

Veneteollisuus voi Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla tällä hetkellä hyvin.

– Pohjanmaa kokonaisuudessaan on suomalaisen venevalmistuksen kehto, ja klusteri on kaikista vahvin Pohjanmaalla, Pajusalo kiteyttää.