Omat sukset ja luistimet kouluun – toivomus, suositus vai sittenkin lievä pakko?

Seinäjokelaisen Kärjen koulun kuudesluokkalaisten tyttöjen liikuntatunti on alkamassa aamuvarhaisella. Edessä on 3,5 kilometrin hiihtolenkki. Kaikilla 12 tytöllä on mukana omat varusteet. Vain yhdet sauvat jouduttiin tällä kertaa hakemaan koulun välinevarastosta.

Tilanne ei ole joka tunnilla ja joka koulussa näin hyvä. Moni lapsi ja nuori ei nykyisin omista suksia. Uusien välideiden hankkiminen ei innosta, kun vanhat, pieniksi jääneet, ovat jääneet lumen puuttumisen takia lähes kokonaan käyttämättä.

– Hiihto on haastavin laji, myöntää Kärjen koulun luokanopettaja Tuija Virtanen.

Koska laki takaa Suomessa maksuttoman perusopetuksen, ei oppilaita velvoiteta hankkimaan omia liikuntavälineitä. Moni koulu kuitenkin suosittelee tai toivoo omien suksien ja luistimien tuomista kouluun.

– Välineet periaatteessa tuodaan - jos ei tuoda, niin sitten ei tuoda, muotoilee Virtanen Kärjen koulun käytäntöjä.

Luistimet on helppo sujauttaa jalkaan, kun ne ovat omat. Anne Elhaimer / Yle

Kallis hankinta

Kouluissa joudutaan miettimään näinä leutoina aikoina, onko kohtuullista edes suositella oppilaita hankkimaan omat sukset ja luistimet, kun hiihto- ja luistelukerrat voivat hyvinkin jäädä yhteen, kahteen.

Kuntien ja koulujen käytännöt vaihtelevat. Esimerkiksi Lapualla kouluilla ei ole yhteisesti sovittua linjaa siitä, kuinka voimallisesti omia välineitä suositellaan hankittavaksi.

– Juuri olin vierailemassa eräällä koululla ja puhuimme siitä, miten hankala tilanne on, kun talvet ovat nykyisin tällaisia, että ei voi ollenkaan ennustaa pääseekö hiihtämään vai ei. Jos velvoitetaan vanhempia hankkimaan lapsilleen sekä sukset että luistimet, se on aika iso hankinta, pohtii Lapuan kaupungin opetuspäällikkö Teija Karvonen.

Hiihto hiipuva laji?

Alajärvellä puolestaan vahva suositus on, että oppilaiden olisi hyvä hankkia omat sukset ja luistimet.

Sivistysjohtaja Esa Kauniston mukaan käytännössä kysymys on useammin siitä, että suksia ei haluta tuoda kouluun kuin siitä, että niitä ei ole mahdollista hankkia.

Kaunisto kiittelee sitä, että Alajärvellä on jäähalli. Kaikki koululaiset pääsevät sentään luistelemaan, vaikka luonnonjäitä ei olisikaan. Hiihtämisessä ollaan kokonaan säiden armoilla ja se vaikuttaa myös omien välineiden hankintaan. Jos hiihtokerrat jäävät vähiin, suksien hankkiminen tuntuu helposti turhalta rahanmenolta.

– Siltähän se valitettavasti näyttää, että hiihto on katoava laji, toteaa Kaunisto ja harmittelee viime vuosien huonoja hiihto-olosuhteita.

Talviurheiluvälineitä ostetaan paljon kirpputoreilta. Parhaimmat käyvät kaupaksi heti. Anne Elhaimer / Yle

Tasa-arvokysymyskin

Keskustelu omien liikuntavälineiden käytöstä kouluissa on jäänyt viime vuosina taka-alalle, kun huomio on kiinnittynyt älylaitteisiin ja siihen, vaarantaako oppilaiden omien älylaitteiden käyttö opetuksessa perusopetuksen maksuttomuuden.

Periaatteessa kysymys on samasta asiasta kuin omien liikuntavälineiden käytössä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen on muistuttanut, että koulun ja kunnan on tarjottava kaikille välineet tasa-arvoiseen työskentelyyn.

– Aiemmin kouluissa on ollut lainattavana suksia ja luistimia, nykyään lisänä on myös älylaitteita.

Useimmissa kouluissa onkin suksia, luistimia ja muita liikuntavälineitä lainattaviksi niille, joilla ei omia välineitä ole.

Alajärvellä koulut hankkivat liikuntavälineitä oppilaiden käyttöön mahdollisuuksiensa mukaan omien määrärahojensa puitteissa. Lapualla suksia ja luistimia on saatu jonkin verran lahjoituksena.

– Uusia välineitä koulut eivät hanki, sanoo opetuspäällikkö Karvonen.

Kannustetaan kierrättämään

Kärjen koulussa Seinäjoella välinevaraston sukset eivät ole aivan viimeistä huutoa, mutta hyvin käyttökelpoisia kuitenkin.

– Kaikissa on kärkisiteet, toteaa Tuija Virtanen.

Sen verran kirjavaa koulun kalusto on, että Virtasen mukaan varsinkin pienimpien oppilaiden kanssa on tullut tavaksi käydä varusteet läpi jo edellisenä päivänä. Muuten sopivien monojen ja suksien etsimiseen menisi aikaa liikaa

Kärjen koulussa suksien tai luistimien lainaaminen liikuntavälinevarastosta on viimeinen vaihtoehto. Oppilaita muistutetaan kierrättämisen mahdollisuudesta.

– Meillä on kampanja, että naapurit kierretään ja toivotaan, että kaikilla on välineet.

Työopastaja Tomi Korpela SPR Kirppikseltä puhdistaa laskettelumonoja myyntikuntoon. Anne Elhaimer / Yle

Kirpparilla kauppa käy

SPR:n kirpputorilla Seinäjoen Hyllykalliolla myynnissä olevien suksien rivistö ei ole pitkä. Suksikauppa on käynyt vilkkaana ja jäljellä on enää reilut kymmenen suksiparia.

Hyvät kärkisiteellä varustetut sukset maksavat 12 euroa.

– Siinä on sauvat mukana, toteaa työopastaja Tomi Korpela.

Korpela on itsekin tokaluokkalaisen tytön isä ja tietää, kuinka turhalta tuntuu ostaa uudet sukset ja luistimet, kun pieniksi jääneiden käyttökerrat ovat jääneet muutamiin.

Muistaahan sen omista kouluajoistakin, että oma oli kuitenkin oma. Tomi Korpela

– Meillä neiti ei ole mitenkään erityisen innostunut hiihtämisestä, joten on ollut aivan järkevää hankkia käytetyt.

Korpelan mielestä lapselle omat käytetyt sukset tai luistimet on parempi vaihtoehto kuin koulun lainavälineisiin turvautuminen.

– Muistaahan sen omista kouluajoistakin, että oma oli kuitenkin oma.

Korpela sanoo, että tänä vuonna suksia on myyty enemmän kuin viime vuonna, ja liikkeellä on ollut runsaasti juuri kouluikäisten vanhempia. Sama havainto on tehty muillakin kirpputoreilla. Kouluikäisille sopivat sukset ja luistimet katoavat myyntipöydiltä nopeasti.

– Suksia lähdetään hakemaan heti, kun ensimmäiset kunnon lumet tulevat.

Luistinkauppa käynnistyi vilkkaana jo elokuussa ennen luistelukoulujen alkamista. Tomi Korpelan mukaan nyt hyllyihin tarvittaisiin kipeästi 9–12 -vuotiaiden poikien luistimia. Niiden kysyntä on kova.