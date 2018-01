Kokkeja houkutellaan rahalla Lappiin

Lapissa on kysyntää ammattitaitoisista ravintolatyöntekijöistä. Työvoimahallinnon nettisivuilla on auki kuutisenkymmentä kokin ja puolensataa tarjoilijan paikkaa. Suurin osa on muutaman kuukauden mittaisia sesonkitöitä.

Rovaniemellä hotelli Pohjanhovissa on opittu, että talvisesongin lisätyövoimaa pitää hakea entistä aiemmin.

– Meillä avattiin jo työpaikat kesäkuussa, haastatteluja suoritettiin heinäkuun ja elokuun aikana ja oikeastaan syyskuussa oli jo paikat täytetty, että tosi aikaisessa vaiheessa, sanoo Pohjanhovin keittiöpäällikkö Pauliina Jomppanen.

Sekä yritysten että työntekijäpuolen mukaan kova kysyntä on paikoin nostanut kokkien palkkaa yli työehtosopimuksen minimien. Henkilökunnan rekrytointi on ollut vaikeampaa kuin aiempina vuosina.

– Kyllä palkkapyynnöt ovat ihan huomattavasti nousseet tänä kautena, että tässä on semmoinen kysynnän ja tarjonnan laki, että joudutaan maksamaan korkeampia palkkoja kuin aikaisempina vuosina, sanoo rovaniemeläisen City Hotelin hotellinjohtaja Satu Näsärö

Myös Palvelualojen ammattiliitto PAM:issa on huomattu merkkejä palkkakilpailusta.

– No kyllä minun näkemys on se, että tällä hetkellä hyvää ammattitaitoa arvostetaan, sen verran että kyllä maksetaan yli tessien, jotta saadaan ammattitaitoista, hyvää työvoimaa, sanoo PAM:in aluepäällikkö Risto Kalliorinne.

Kalliorinteen mukaan kokkien lähtöpalkat nykyisessä, tammikuussa päättyvässä työehtosopimuksessa ovat pienet.

– Ne lähtöpalkat ovat tosi alhaisia, että puhutaan 11–12 euron tuntipalkoista ja kuukausipalkatkin, tessin alimmat jää alle kahden tuhannen euron bruttopalkat eli kyllä siinä paljon korjaamista. Nythän työehtosopimusneuvottelut ovat jo aika kovassa vauhdissa kohta ja toivotaan, että saadaan meidän alan ihmisille nyt arvostusta ja parempaa palkkaa, sanoo PAM:in aluepäällikkö Risto kalliorinne.