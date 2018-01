Suomen asevienti Arabiemiraatteihin entistä tarkempaan harkintaan

Jemeniläisiä sotilaita Maribissa 4. tammikuuta. Arabiemiraatit on osallistunut Jemenissä huthikapinallisten vastaiseen sotaan yhteistyössä Jemenin armeijan kanssa.

Norja ilmoitti viime viikolla, että se keskeyttää aseiden ja ammusten myynnin Arabiemiraatteihin Jemenin tilanteen vuoksi. Arabiemiraatit on osallistunut Jemenissä huthikapinallisten vastaiseen sotaan, jossa on ihmisoikeusjärjestöjen mukaan pommitettu myös siviilikohteita.

Suomi ei suoraan seuraa Norjan esimerkkiä mutta Ulkoministeriön asevalvontayksikkö aikoo olla yhteydessä norjalaisiin.

– Kyllä tämä on tietysti asia, joka otetaan huomioon ja Norjan kanssa konsultoidaan, mikä kuvio tulee olemaan, sanoo Ulkoministeriön lähetystöneuvos Ilkka Rentola asevalvontayksiköstä.

Rentolan mukaan asevientiä Arabiemiraatteihin on tarkasteltava siltä pohjalta, että Jemenin tilanne on jatkuvasti pahentunut vuoden 2015 jälkeen.

– Siellä ei ole rauhanprosessia ja konflikti on laajentunut. Vientiä pitää tarkastella siinä valossa, että tilanne on mennyt huonompaan suuntaan.

Jemenin sodassa on kuollut ainakin 10 000 ihmistä ja kolme miljoona on paennut kodeistaan.

Rentola arvioi, että Norjan päätös keskeyttää vienti Arabiemiraatteihin koskee vain aseita ja ammuksia mutta esimerkiksi sotilaiden varusteet eivät automaattisesti kuulu kiellon piiriin.

Suomesta on viety Arabiemiraatteihin muun muassa Patrian AMV miehistönkuljetusvaunuja toissa vuonna. Emiraatteihin on annettu vientilupia myös Sakon tarkkuuskivääreille. Vuonna 2014 Suomesta vietiin kranaatinheittimiä Saudi-Arabiaan, joka myös on mukana Jemenin sodassa.

Viime vuoden asevientitilastot julkaistaan kevään aikana.

”Ei vientikieltoja yksittäisiin maihin”

Suomi harkitsee tapauskohtaisesti, milloin aseita tai sotilastarvikkeita voidaan myydä. Ulkoministeriö antaa kaupoista lausunnon, joka ei kuitenkaan välttämättä ole sitova.

Käytännössä pienet eli alle miljoonan euron kaupat päättää puolustusministeri ja isommat kaupat menevät valtioneuvoston käsittelyyn.

Puolustusministeriössä ei ole toistaiseksi suunnitelmia rajoittaa asevientiä Arabiemiraatteihin.

– Suomessa ei ole tapana rajoittaa vientiä yksittäisiin maihin vaan jokainen kauppa harkitaan tapauskohtaisesti, sanoo erityisasiantuntija Riikka Pitkänen.

