Kiinassa palavan tankkerin vuotava lasti on merten kauhu: väritöntä, hajutonta ja erittäin myrkyllistä

Pelastusviranomaiset ovat löytäneet yhden merimiehen ruumiin. Kadoksissa on vielä 31 miehistön jäsentä. Lauantaina rahti-alukseen törmännyt tankkeri on edelleen tulessa.

Pelastustöitä johtavilla kiinalaisviranomaisilla ei ole tarkkaa tietoa öljyvuodon laajuudesta, mutta kyseessä saattaa olla pahin vuoto sitten vuoden 1991. Tuolloin 260 000 tonnia öljyä vuoti mereen Angolan edustalla.

Sanchi-tankkerin "näkymätön" kondensaatti on hankalaa jäljittää

274 metrin pituisella aluksella raivoavaa paloa on yritetty saada hallintaan. Tankkerin lastina oli 136 000 tonnia erittäin kevyttä ja epävakaata raakaöljyä. Kyse on noin miljoonan barrelin ja 60 mlijoonan euron lastista.

Kondensaatti kaasuuntuu helposti ja on varsin räjähdysherkkää. Väritöntä ja hajutonta kondensaattia on hankala paikallistaa, kun se on päässyt sekoittumaan meriveteen. Myös laivan oma raskaampi polttoaine on haitallista, vaikka ei yhtä räjähdysaltista.

Pelastustyöt yhdistävät alueen valtioita

Kiina on lähettänyt neljä pelastusalusta ja kolme puhdistustöihin osallistuvaa alusta onnettomuuspaikalle. Etelä-Korea osallistuu urakkaan yhden aluksen ja helikopterin voimin. Yhdysvaltain merivoimat on osallistunut kadonneiden merimiesten etsintöihin. Panamaan rekisteröity tankkeri oli matkalla Iranista Etelä-Koreaan.

Suuret säiliöalukset eivät normaalisti käytä reittiä, jolla tankkerin ja rahtilaivan törmäys tapahtui. Useimmat alukset navigoivat joko lähempänä Kiinan itärannikkoa tai Japanin länsirannikkoa.

