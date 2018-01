Hyvästi vesikelit joksikin aikaa – luvassa poutaa ja auringonpilkahduksia

Edessä on erilainen viikko sateisten tuokioiden jälkeen: Luvassa on poutaa ja pikkupakkasta. Lapissa pakkasta voi olla runsaat kymmenen astetta, keskisessä Suomessa pakkasasteita on viiden molemmin puolin ja etelässä lukema jää lähelle nollaa.

Luvassa on mukavia ulkoilukelejä, sillä purevaa tuulta ei ole enää luvassa.

– Poutainen sää jatkuu vielä ensi viikolla, kertoo Ylen meteorologi Anne Borgström.

Lunta voi tulla lisää Itä-Suomeen ja Lappiin, mutta ei kovinkaan paljoa. Etelä-Suomen lumettomille alueille sateita ei ole luvassa, joten luntakaan ei ole tiedossa.

Lunta on edelleen noin 30 senttimetriä tavanomaista enemmän Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Koillismaalla. Eniten lunta on kertynyt Puolangalla Kainuussa, 87 senttiä.

Borgström uumoilee, että aurinkoisinta oli eilen sunnuntaina ja tänään maanantaina, mutta aurinko voi pilkahdella tällä viikolla päivittäin.

