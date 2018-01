Epävarmuus ajaa taksiyrittäjiä yrittäjien työttömyyskassaan – "Meillä on kutiseva pelko, että moni on jonkin palkansaajakassan jäsen"

Taksiyrittäjien kokema epävarmuus tulevaisuudesta on saanut huomattavan monen liittymään Suomen yrittäjäin työttömyyskassan (SYT) jäseniksi. Kassan kautta myös yrittäjä voi saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Työttömyyskassaan liittyi viime vuonna 513 taksiyrittäjää, nyt heitä on kassan jäseninä noin 1 500. Kaikkiaan Suomessa on noin 9 500 taksiyritystä.

– Taksiyrittäjien määrän lisääntyminen jäsenistössämme oli viime vuonna todella poikkeuksellista. Se oli selvä korrelaatio alalla koettavasta epävarmuudesta, kertoo SYL:n kassanjohtaja Merja Jokinen.

Yle kertoi viime viikolla, että moni taksiyrittäjä harkitsee lopettamista ja alalla uskotaan konkurssien lisääntyvän. Yrittäjät pelkäävät kilpailun avautumisen syövän taksien kannattavuutta.

Taksiyrittäjien määrän lisääntyminen jäsenistössämme oli viime vuonna todella poikkeuksellista. Se oli korrelaatio alalla koettavasta epävarmuudesta. Suomen yrittäjäin työttömyyskassan kassanjohtaja Merja Jokinen

Merja Jokinen SYL:stä kehottaa etenkin taksiyritysten osaomistajia ja perheenjäseniä tarkistamaan, että kuuluu oikeaan työttömyyskassaan. Moni luokitellaan tietämättään yrittäjäksi.

– Meillä on kutiseva pelko, että moni taksiyrittäjäksi laskettava on jonkin palkansaajakassan jäsen. Esimerkiksi taksiyrittäjän perheenjäsenet lasketaan yrittäjiksi, vaikka he saisivat vain palkkatuloja yrityksestä. Jos on puolestaan johtavassa asemassa ja omistaa vähintään 15 prosenttia yrityksestä, hänet lasketaan yrittäjäksi, raja on matalampi kuin eläkevakuutusmaksuissa.

Väärin vakuuttaneet eivät saa ansiosidonnaista päivärahaa eivätkä palkansaajakassat palauta väärin maksettuja jäsenmaksuja takaisin.

Viime kevään kyselyssä yli 20 prosenttia pääkaupungin taksiyrittäjistä ilmoitti laittavansa pillit pussiin, kun kilpailutus vapautuu heinäkuussa.

Kokkolassa kahden viime vuoden aikana taksiyrittäjien määrä on jo ennättänyt pudota neljänneksen. Moni Suomen yrittäjäin työttömyyskassan uusista taksijäsenistä tulikin pohjalaismaakunnista.

Lue lisää: Taksialan vapautuminen kilpailulle on hyppy tuntemattomaan – taksiyrittäjä Petri Päivärinta, 47, ei jäänyt sitä katsomaan