Katso suorana: Ylen ehdokastenttien sarja käyntiin – Niinistöä hiillostanut “Koko kansan Paavo” pitää puheen klo 21

Ylen presidentinvaalitenttien sarja alkaa tänään iltayhdeksältä tv:ssä ja verkossa. Ensimmäisenä ehdokkaista estradille astelee Paavo Väyrynen (valitsijayhdistys). Politiikan konkari pääsi mukaan viime hetkillä saatuaan kasaan vaaditut 20 000 kannattajakorttia.

“Koko kansan Paavoksi” itseään tituleeraava Väyrynen on tuonut väriä presidentinvaalien tv-tentteihin. Hän on yrittänyt haastaa etenkin istuvaa presidenttiä Sauli Niinistöä (valitsijayhdistys) siinä kuitenkaan suuremmin onnistumatta. Väyrynen on myös esittänyt Niinistöä kohtaan poikkeuksellisen vakavia syytöksiä. Hän on väittänyt, että Niinistön johdolla Suomi vietiin aikoinaan euroalueeseen perustuslain vastaisesti.

Ylen suorassa tv-tentissä Väyrynen herätti ihmetystä heiluttelemalla kirjoittamaansa kirjaa muille ehdokkaille.

Väyrynen on ollut aiemmin kolme kertaa keskustan ehdokkaana presidentinvaaleissa. Tällä kertaa Väyrynen ei kelvannut keskustan johdolle, vaan Matti Vanhanen valittiin puolueen presidenttiehdokkaaksi jo hyvissä ajoin kesän 2016 puoluekokouksessa.

Keskustassa varmasti tuskaillaan, koska Väyrynen on ollut mielipidemittauksissa Vanhasta suositumpi. Ylen uusimmassa gallupissa keskustan kunniapuheenjohtajan Väyrysen kannatus oli neljä prosenttia, kun Vanhanen jäi kahteen prosenttiin.

Kaikki kahdeksan presidenttiehdokasta joutuvat vuorollaan Ylen prässiin tällä ja ensi viikolla. Ehdokkaiden esiintymisaikataulu löytyy jutun lopusta.

Ensimmäisenä vuorossa olevan Väyrysen ehdokastentti näytetään TV1:ssä klo 21–22. Väyrynen puhuu suorassa lähetyksessä liveyleisölle itselleen tärkeistä teemoista. Seitsemän minuuttia kestävän puheen jälkeen toimittajat tenttaavat Väyrystä.

Asiantuntijaraati analysoi ehdokkaan puhetta ja esiintymistä tuoreeltaan. Seuraamme tenttiä suorana myös verkkosivuillamme osoitteessa yle.fi asiantuntijoiden kanssa.

Tv:n puolella asiantuntijoina nähdään politiikan tutkija Mari K. Niemi ja vaihtuva asiantuntija sekä verkossa tutkijatohtori Johanna Vuorelma ja puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio. Tentit ovat katsottavissa Yle Areenassa, ja ne uusitaan televisiossa lähetystä seuraavana arkipäivänä.

Vaalitenttien päivämäärät:

8.1. Paavo Väyrynen

9.1. Laura Huhtasaari

10.1. Nils Torvalds

11.1. Matti Vanhanen

15.1. Sauli Niinistö

16.1. Pekka Haavisto

17.1. Merja Kyllönen

18.1. Tuula Haatainen

